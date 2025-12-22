CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Аналитика GetPayAll: какие подписки используют специалисты на этапе смены профессии

Сервис GetPayAll провел исследование среди пользователей, которые за последние два года начали осваивать новую профессию или полностью сменили сферу деятельности. В исследовании приняли участие более 7,2 тыс. человек, включая начинающих разработчиков, дизайнеров, маркетологов, контент-мейкеров и специалистов по ИИ. Аналитики изучили, какие цифровые сервисы помогают быстрее пройти этап обучения, получить первые заказы и сократить срок адаптации в новой профессии. Отдельно рассматривались возраст, предыдущий опыт, формат обучения и наличие наставников.

По данным GetPayAll, 72% новичков начинают освоение новой профессии параллельно с основной работой или учебой. 61% респондентов отметили, что без подписок на цифровые сервисы процесс входа был бы значительно медленнее. В среднем пользователи на старте используют от 4 до 6 сервисов, а через полгода их набор расширяется до 7–9 платформ. Новички чаще всего выбирают сервисы, которые одновременно обучают, помогают практиковаться и позволяют сразу создавать результат, будь то код, дизайн, текст или видео.

Самой популярной категорией стали ИИ-инструменты. OpenAI используют 78% новичков, которые осваивают новую профессию. Его применяют для объяснения терминов, примеров кода, написания текстов и разборов ошибок. Claude AI используют 46% респондентов, чаще всего для структурирования знаний и работы с большими текстами. Perplexity AI выбирают 39% пользователей как инструмент для быстрого поиска информации и обучения через вопросы.

OpenRouter применяют 21% новичков, которые экспериментируют с разными ИИ-моделями и сравнивают ответы. Эти сервисы особенно популярны у пользователей в возрасте от 20 до 30 лет, где доля использования достигает 82%.

Для начинающих дизайнеров и креаторов ключевыми стали Midjourney, Leonardo AI, Krea AI и SeaArt AI. Эти платформы используют 57% новичков в визуальных профессиях. Freepik и Vectorizer AI применяют 48% пользователей для работы с графикой, иконками и адаптации визуалов под реальные проекты.

Canva остается универсальным инструментом. Ее используют 64% новичков, поскольку она позволяет быстро создавать презентации, баннеры и портфолио без глубоких знаний дизайна. Gamma выбирают 29% пользователей для подготовки презентаций и учебных проектов. Новички отмечают, что визуальный результат на раннем этапе повышает уверенность и мотивацию.

Runway и Heygen активно используют те, кто осваивает профессии видеомонтажера, SMM-специалиста или маркетолога. Runway применяют 41% новичков для монтажа и генерации видео, а Heygen используют 26% для создания видео с аватарами и обучающих роликов.

Suno выбирают 33% пользователей, которые пробуют себя в музыкальном продакшене или создании контента. ElevenLabs используют 28% новичков для озвучки видео, презентаций и рекламных материалов. Эти сервисы особенно востребованы у тех, кто переходит в креативные профессии без профильного образования.

Для входа в ИТ и разработку ключевыми стали Cursor и сервисы JetBrains. Их используют 52% новичков в программировании. Cursor помогает быстрее писать и понимать код, а продукты JetBrains используются для обучения и первых коммерческих проектов. Lovable применяют 19% респондентов для создания прототипов и MVP без глубоких технических знаний.

Figma используют 45% новичков, среди них не только дизайнеры, но и разработчики, которые учатся работать с интерфейсами и взаимодействовать с заказчиками. Эти сервисы помогают быстрее перейти от теории к практике.

Возраст напрямую влияет на набор сервисов. В группе от 18 до 24 лет среднее количество сервисов составляет 5. В группе от 25 до 34 лет этот показатель вырастает до 8. Пользователи старше 35 лет используют меньше сервисов, в среднем 4–5, но чаще выбирают более функциональные и комплексные решения.

Новички, которые используют 6 и более сервисов в первые три месяца, в среднем находят первые оплачиваемые проекты на 37% быстрее, чем те, кто ограничивается 2–3 инструментами. Это ключевой вывод исследования GetPayAll.

Исследование показывает, что скорость входа в новую профессию напрямую связана с доступом к цифровым сервисам. ИИ-инструменты, визуальные платформы, сервисы для видео и программирования помогают новичкам быстрее перейти от обучения к практике. 69% респондентов отметили, что подписки стали для них заменой наставника на раннем этапе.

