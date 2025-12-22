CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито Услуги» и «Авито Реклама»: 73% опрошенных жителей России планируют ремонт в 2026 году

Ремонт остается актуальным как для владельцев вторичного жилья, так и для покупателей квартир в новостройках, где работы зачастую начинаются сразу после покупки. Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» выяснили планы жителей страны по проведению косметического и капитального ремонта в 2026 г., а также узнали, из каких интернет-источников россияне узнают о подходящих товарах и услугах для обустройства жилья. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Практически половина опрошенных (44%) планируют делать ремонт в 2026 г. Чаще всего об этом заявляли респонденты в возрасте от 25 до 34 лет — в 51% случаев. Еще 29% участников опроса пока не приняли окончательного решения, однако все-таки склоняются к обновлению жилья в следующем году.

Для 52% россиян рекомендации друзей, коллег и родственников — это основной источник информации о продукции для ремонта. Многие опрошенные (44%) узнают о нужных для ремонта товарах и услугах из рекламы на сайтах объявлений и маркетплейсах — так чаще остальных отвечают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Из рекламы в поисковых системах о новинках узнают 27% опрошенных, в соцсетях — 22%, по ТВ — 15%, а на видеоплатформах — 15%.

Среди тех, кто намерен заниматься ремонтом, предпочтения почти поровну разделились между косметическим ремонтом всей квартиры и частичным обновлением отдельных комнат — по 46% соответственно. Капитальный ремонт планируют 14% опрошенных. Каждый десятый респондент собирается обновлять жилье сразу после покупки — чтобы устранить базовые недочеты отделки в квартирах от застройщика или освежить интерьер во вторичном жилье.

Самой затратной статьей ремонта для 61% опрошенных остается отделка. У 39% россиян основная часть бюджета придется на изготовление, покупку и сборку мебели, а также встроенных элементов интерьера. Около трети респондентов (31%) считают наиболее заметными расходы на сантехнику, 26% — на электрику, 23% — на черновые работы.

Почти половина опрошенных (46%) планируют разделить обязанности с подрядчиками: часть работ выполнить самостоятельно, а остальные — доверить профессионалам. При этом каждый пятый респондент (21%) намерен полностью делегировать ремонт приглашенным специалистам.

Ключевым критерием при выборе подрядчика для 73% россиян остается стоимость работ. На втором месте — наличие гарантий качества итогового результата (57%). Для 43% опрошенных важно строгое соблюдение оговоренных сроков, а 35% считают обязательным наличие портфолио и отзывов от предыдущих клиентов.

Опрос проводился среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет.

