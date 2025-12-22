CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Hybrid: автоматизация рекламных кампаний повышает их эффективность до 200%

AdTech-экосистема Hybrid, специализирующаяся на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, по итогам II квартала 2025 г. зафиксировала значительный рост эффективности рекламных кампаний, в которых используется автоматизация. Данные показали: чем активнее используется автоматизация, тем предсказуемее и дешевле достигаются ключевые показатели эффективности при сохранении или росте объемов.

Внутреннее исследование Hybrid, сравнивающее результаты рекламных кампаний с автоматизацией и без нее в категориях «Отели», «Авто», «Сервисы и услуги» и «Медицина», показало, что применение инструментов «Core AI: Персонализация креативов» и «Core AI: Оптимизация кампаний» позволяет дешевле и предсказуемее достигать KPI при сохранении или росте объемов по сравнению с базовыми ручными настройками. Сравнение выполнялось при сопоставимых бюджетах, единых KPI и одинаковых условиях показов.

Core AI – это комплекс AI- и ML-решений для эффективного управления рекламными кампаниями. Его инструменты адаптируют рекламу под поведение пользователей для повышения релевантности и упрощают масштабирование кампаний для обеспечения стабильности результатов. Также они повышают конверсию за счет точного подбора креативов и аудитории и автоматизируют управление кампаниями, снижая затраты на ручные настройки.

Наибольшая эффективность от автоматизации рекламных кампаний наблюдалась в категории «Отели», где применение машинного обучения привело к одновременному улучшению всех ключевых показателей эффективности. CTR увеличился вдвое, а CPC снизился примерно в три раза. При этом стоимость конверсии PC сократилась почти в два раза, а конверсии PV — в 4,3 раза.

В категории «Медицина» в кампаниях с использованием ML-оптимизации количество конверсий PC превысило аналогичный показатель кампаний без оптимизации в 2,5 раза при снижении их стоимости на 27%. Количество конверсий PV оказалось выше в 1,8 раз при сопоставимой стоимости. Сравнение проводилось при относительно равном объеме показов.

В сегменте «Сервисы и услуги» применение Core AI позволило повысить CTR на 7%, снизить CPC на 34%, а также сократить стоимость конверсий PC на 36% и конверсий PV на 75%.

Для категории «Рестораны» отмечается рост количества конверсий PC на 67% при одновременном снижении их стоимости на 3%. Количество конверсий PV увеличилось в 2,3 раза, а их стоимость уменьшилась на 28%.

В категории «Авто» оценивалась эффективность двух инструментов. ML-оптимизация позволила улучшить экономические показатели: стоимость конверсии PC снизилась в 3,2 раза, а конверсии PV — в 1,5 раза. Наряду с этим были зафиксированы рост CTR в 2 раза и снижение CPC в 3 раза. В кампаниях с персонализацией креативов CTR оказался на 53% выше, а CPC — на 22% ниже по сравнению с кампаниями без персонализации.

Такие результаты достигаются за счет применения ML для оптимизации участия в аукционах в соответствии с заданной целью, а также за счет приоритизации показа наиболее эффективных объявлений для соответствующих сегментов аудитории при персонализации креативов. Данные подходы позволяют увеличить вероятность клика и снизить стоимость за клик.

«В ходе проведенных тестов мы увидели, что кампании с использованием Core AI по всем бизнес-вертикалям демонстрируют стабильно более низкий CPC, более высокий CTR, а также снижение стоимости конверсий (как post-click, так и post-view) при одновременном росте их количества в сравнении с кампаниями с использованием ручной оптимизации. Для достижения подобного эффекта критически важно интегрировать инструменты персонализации креативов и оптимизации кампаний на старте. В процессе работы система непрерывно обучается на полученных данных, перераспределяя трафик в сторону более релевантных аукционов и закрепляя эффективные комбинации «креатив-сегмент», что в итоге обеспечивает управляемое снижение стоимости целевого действия», — отметила Светлана Другова, директор по продукту Hybrid.

