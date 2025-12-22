ИИ в «Яндекс Go» составит для пользователей лучшие маршруты в «Хабе» с учетом погоды и пробок

В «Яндекс Go» обновили «Хаб» — раздел, где можно планировать поездки на всех видах городского транспорта. Теперь он работает на алгоритмах машинного обучения, которые объединяют множество данных о городе, от ситуации на дорогах до погодных условий, и сразу предлагает лучшие варианты маршрутов. Это помогает быстрее сориентироваться и понять, как удобнее всего добраться в моменте.

Раньше «Хаб» собирал список маршрутов и ранжировал их по стоимости. Пользователь сам выбирал более быстрый, выгодный или тот, где меньше идти пешком. Теперь ML-модель учитывает сразу много факторов, чтобы показать два наиболее подходящих варианта или до пяти — если настроить персональные фильтры. Короткие ИИ-подсказки помогают понять логику выбора: например, на автобусе быстро и без пересадок или хорошая погода, а идти недалеко. Тратить время на сравнение вариантов не придется.

Обновленный «Хаб» стал более персонализированным: можно указать привычные виды транспорта — тогда искусственный интеллект подберет маршруты на основе этих предпочтений. Например, если нет водительских прав, достаточно отключить каршеринг — и раздел покажет, как уехать на общественном транспорте или такси.

Чтобы точнее рассчитывать, на чем в моменте лучше добраться, «Хаб» использует алгоритмы машинного обучения, которые собирают и анализируют данные из разных сервисов «Яндекса». От «Такси» поступает информация о времени подачи автомобиля и числе свободных водителей рядом. Технологии «Яндекс Карт» помогают учитывать пробки и возможные пересадки: алгоритмы анализируют данные о загруженности дорог и транспорте, чтобы точнее понимать ситуацию на дороге. Погоду «Хаб» узнает с помощью собственной технологии «Яндекс Погоды» Meteum, в которой алгоритмы дают гиперлокальный прогноз осадков с точностью до кварталов на основе данных радаров, спутников, пользовательских сообщений и глобальных метеорологических моделей.

В «Яндекс Go» уже есть все, что помогает передвигаться по городу — в супераппе можно строить маршруты, следить за движением общественного транспорта в реальном времени, уточнять расписание. В будущем приложение будет учитывать еще больше контекста и предлагать маршруты, которые подойдут под конкретные обстоятельства. Пользователи могут в «Яндекс Go» пополнять карту «Тройка», покупать билеты на «Аэроэкспресс», оплачивать проезд в общественном транспорте в нескольких городах России.