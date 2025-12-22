CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Торговая сеть «Перекресток» подключила сервис подтверждения возраста через мессенджер Max на всех кассах самообслуживания

Торговая сеть «Перекресток» подключила все кассы самообслуживания во всех супермаркетах к сервису подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID» в мессенджере Max. Решение упростит процесс покупки товаров 18+ для покупателей и оптимизирует трудозатраты персонала. Об этом CNews сообщили представители торговой сети «Перекресток».

«Цифровой ID» — это аналог бумажных документов в виде QR-кода, который находится в профиле пользователя в Max. QR-код позволяет подтверждать возраст без бумажного паспорта при покупке товаров с возрастными ограничениями на кассах самообслуживания.

«Цифровой ID» действителен только на том устройстве, на котором он создавался, а динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд. Сделать скриншот цифрового ID невозможно — вместо QR-кода на фото будет белый экран. Доступ к QR-коду осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца владельца смартфона.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом на кассе самообслуживания, покупателю достаточно отсканировать товар, а затем QR-код из мессенджера Max и оплатить покупку.

«Мы постоянно совершенствуем клиентский опыт и стремимся сделать процесс совершения покупок максимально удобным и быстрым. Так, теперь покупатели с продуктами, требующими подтверждение возраста, не должны ждать сотрудников зала или выбирать классические кассы – они могут самостоятельно отсканировать и оплатить свою корзину товаров на кассе самообслуживания, просто авторизовавшись через мессенджер Max. Внедрение технологии во всех супермаркетах сети также позволит нам существенно сократить трудозатраты сотрудников, которые ранее контролировали и сопровождали процесс покупки товаров с возрастным ограничением», – отметил Александр Чухонцев, директор по развитию и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток».

