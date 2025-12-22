CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«VK Реклама» расширила перечень объектов продвижения для смарт-кампаний

Пользователям «VK Рекламы» стало доступно продвижение сайтов и товарных фидов в формате смарт-кампаний.

Для запуска рекламодателю достаточно выбрать сайт, который он хочет продвигать. Система автоматически сгенерирует УТП, релевантные настройки таргетинга, готовые креативы и тексты объявлений. При этом на любом из этапов сохраняется возможность внести изменения вручную.

Кроме того, пользователям стала доступна функция получения товарного фида на основе товаров с его сайта. Система сама проанализирует и предложит добавить в объявление карточки с теми товарами, которые будут релевантны для каждого отдельного пользователя, с учетом его интересов и поведения.

«Мы наблюдаем интерес со стороны рекламодателей к смарт-кампаниям: количество пользователей, использующих этот формат, с момента запуска увеличилось в 2,4 раза. Мы также фиксировали устойчивый запрос на расширение возможностей для продвижения в режиме «пары кликов». Теперь бизнес сможет в быстром и практически автоматизированном формате рекламировать не только своё сообщество, но также сайт и ключевые товары, экономя ресурсы и повышая эффективность», – отметила операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.

