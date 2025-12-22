CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс Пэй» возвращает оплату часами на Samsung Galaxy Watch

Оплата в одно касание с помощью часов снова доступна пользователям: теперь владельцы Samsung Galaxy Watch могут совершать покупки с кешбэком баллами Плюса, даже если оставили телефон дома. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Пэй».

«Яндекс Пэй» расширяет возможности удобной оплаты и представляет обновленное приложение для носимых устройств, разработанное для Galaxy Watch. На старте пользователям будет доступна оплата картой «Пэй» и по частям в «Сплит», но со временем в приложении станут доступны платежи и со счетов сторонних банков.

Новое приложение «Яндекс Пэй» для часов может работать автономно, не требует подключения к сети или к смартфону при оплате. С ним комфортно оплачивать покупки в любой ситуации — например, во время пробежки в парке или по дороге на тренировку в спортзал — и получать кешбэк баллами «Плюса». В офлайн-режиме пользователю доступно до 20 транзакций в день.

Samsung Galaxy Watch на Wear OS совместимы с любыми смартфонами на базе Android, а также могут самостоятельно принимать звонки, сообщения и подключаться к интернету благодаря технологии LTE (eSIM).

Платежное решение для Galaxy Watch стало очередным шагом в развитии партнерства Samsung и «Яндекса». Ранее компании уже совместно реализовали возможность слушать любимые треки с приложением «Яндекс Музыки».

Приложение «Яндекс Пэй» для умных часов бесплатно. Его можно установить из Google Play на Samsung Galaxy Watch 4 и более новые модели.

