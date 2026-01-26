МТС AdTech открыла доступ к статистике Telegram-рекламы в реальном времени

Рекламная вертикаль цифровой экосистемы Erion (объединяет нетелеком-активы ПАО «МТС») запускает статистику рекламных кампаний в Telegram Ads в реальном времени. Теперь данные кампаний будут обновляться каждые пять минут. Обновление позволит рекламодателям реагировать на динамику аукциона без задержек и эффективнее расходовать рекламный бюджет. Обновление доступно на платформе «Маркетолог Pro». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее статистика рекламных кампаний в реальном времени была доступна только в рекламном кабинете Telegram Ads и лишь крупным рекламодателям с прямым доступом к платформе. Теперь эта возможность становится массовой: все пользователи платформы «Маркетолог Pro» получили доступ к статистике в реальном времени и могут отслеживать ключевые метрики кампаний с обновлением каждые 5 минут в интерфейсе платформы – в три раза быстрее, чем раньше. Это снижает порог входа в продвинутые инструменты аналитики и делает профессиональный уровень управления рекламой доступным для бизнеса.

Также для рекламодателей это означает переход от реактивного управления к проактивному: вместо анализа вчерашних результатов можно отслеживать динамику кампании здесь и сейчас, быстрее тестировать гипотезы, сравнивать креативы и оперативно корректировать стратегию размещения. В условиях аукциона это напрямую влияет на достижение KPI и общую отдачу от рекламных инвестиций.