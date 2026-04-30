Клиентам «Рив Гош» стала доступна доставка товаров в ПВЗ Wildberries по всей России

Теперь заказы, оформленные на сайте и в мобильном приложении ритейлера, можно забрать в ПВЗ Wildberries по всей России или получить их с помощью курьерской доставки маркетплейса до двери. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Ранее проект был запущен в пилотном режиме в Санкт-Петербурге и был доступен только тем пользователям, у которых есть профиль на Wildberries. Сейчас он выходит на федеральный уровень, и оформить доставку в ПВЗ могут абсолютно все пользователи, включая тех, у которых еще нет профиля на маркетплейсе.

5 трендов контейнерной разработки в 2026 году

«Мы планомерно продолжаем интеграцию в экосистему RWB. Запущенный ранее пилот в Санкт-Петербурге прошел успешно, и теперь мы масштабируем проект получения заказов в ПВЗ маркетплейса на всю Россию — теперь клиенты могут получать товары «Рив Гош» даже в самых отдаленных регионах», — сказал президент «Рив Гош» Эдгар Шабанов.

Ранее, в конце 2025 г,, российский ритейлер «Рив Гош» в ходе реализации стратегического партнерства вошел в состав RWB. Присоединение к Wildberries позволит «Рив Гош» развить омниканальные продажи, расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории «Красота» для покупателей в регионах и странах присутствия.

