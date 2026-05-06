Сервисы «Платформы ОФД» включены в «белый список» Минцифры

Минцифры России включило сервисы «Платформы ОФД» в перечень российских интернет-ресурсов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Все ключевые платформы компании вошли в перечень продуктов, доступ к которым сохраняется при ограничениях или отключении мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД».

В «белый список» Минцифры внесены сервисы компании, обеспечивающие непрерывность ключевых бизнес-процессов — от работы с кассами и фискальными данными до электронного документооборота и перевозок. Все они подтверждены как критически важные для цифровой устойчивости страны: «Платформа ОФД» — передача фискальных данных в ФНС, контроль нарушений 54-ФЗ, аналитика продаж на основе кассовых чеков; «Платформа ЭДО» — электронный документооборот с контрагентами, подписание и отправка УПД, счетов-фактур, договоров; «Платформа ЭПД» — электронные перевозочные документы (транспортные накладные, заказы-заявки, путевые листы и др.), взаимодействие с ГИС ЭПД; «Платформа Госотчет» — сдача отчетности в ФНС, СФР и Росстат, подготовка деклараций; «Контроль нарушений» — мониторинг касс и чеков, отслеживание индикаторов риска ФНС, предотвращение штрафов.

«Благодаря этому клиенты и партнёры компании могут не беспокоиться о перебоях интернета — все системы работают, а ключевые процессы остаются под контролем независимо от качества связи», – сказала Наталья Семенова, директор по массовым продуктам «Платформа ОФД».

