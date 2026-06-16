GitVerse обеспечивает стабильный доступ к пакетным хранилищам популярных языков программирования

Команда российской ИИ-платформы для работы с кодом GitVerse развернула зеркала библиотек для наиболее популярных языков программирования. Проект охватывает ключевые направления разработки — от веба и бэкенда до DevOps и контейнеризации. Он позволяет пользователям GitVerse защититься от сбоев при работе с внешними зарубежными сервисами. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

GitVerse — продукт ИТ-компании «СберТех», российская ИИ-центричная платформа, которая позволяет командам совместно работать с кодом, хранить его, автоматически сканировать на уязвимости, отслеживать изменения и собирать аналитику.

На GitVerse теперь доступны зеркала для хранилища библиотек Python Package Index (PyPI), официального сервиса для работы с модулями Go (proxy.golang.org) и реестра пакетов для языка программирования Rust (Crates.io). Ранее на платформе были созданы зеркала для Maven Central (репозитория пактов для языка Java), NPM (менеджера пакетов для JavaScript), а также Docker Hub (хранилище образов контейнеров).

Таким образом, GitVerse сегодня предоставляет локализованные в российской инфраструктуре практически все самые популярные реестры пакетов для разработки. Это важно для компаний, которым необходима стабильность процессов и технологический суверенитет.

Зеркала можно использовать как основной или резервный источник зависимостей, чтобы гарантировать непрерывность локальной разработки в тех случаях, когда исходный репозиторий пакетов недоступен. Благодаря размещению в российской инфраструктуре снижаются сетевые задержки и ускоряется загрузка пакетов по сравнению с зарубежными хранилищами.