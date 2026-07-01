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«Яндекс Карты» и «Навигатор» добавили 3D-модели лестниц

«Яндекс Карты» и «Навигатор» начали показывать в 3D надземные пешеходные переходы и наземные лестницы. Речь идёт о маршевых и винтовых лестницах у пешеходных переходов, дорожных развязок и мостов. Теперь пользователи могут посмотреть, как выглядит переход или лестница, насколько она длинная и крутая. Это поможет сориентироваться и выбрать подходящий маршрут. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Сервис теперь прокладывает маршруты не просто с учётом лестниц, а непосредственно по лестничным маршам — с указанием направления движения. Например, можно посмотреть, по какой лестнице нужно подняться на мост, а по какой спуститься. Это помогает ориентироваться в местах со сложной городской инфраструктурой, в частности, около сложных дорожных развязок. 3D-модели лестниц будут особенно полезны для маломобильных пользователей, пешеходов с детскими колясками или багажом.

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Объёмные модели лестниц доступны на картах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Челябинска и других крупных городов России, а также на карте Минска. Объёмные лестницы отображаются при построении автомобильных, пешеходных и велосипедных маршрутов. В будущем сервис пополнят 3D-модели подземных лестничных переходов, лестниц в парках, на вокзалах и в аэропортах.

Это обновление продолжает развитие высокодетализированных карт «Яндекса». Ранее в сервисе появились трехмёрные автомобильные развязки, мосты, тоннели и 3D-модели зданий, которые показывались водителям в режиме навигации. Теперь их будут видеть все пользователи сервиса, как и трехмерные модели лестниц и пешеходных переходов.

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