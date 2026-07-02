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Cloud.ru запустил сервис EvoClaw в коммерческую эксплуатацию

Cloud.ru запустил в коммерческую эксплуатацию EvoClaw — управляемый облачный сервис собственной разработки для работы с OpenClaw и другими ИИ-агентами. Теперь EvoClaw предоставляется на основе доступных тарифов, с гарантированным уровнем сервиса (SLA) и круглосуточной поддержкой. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.OpenClawopen-source ИИ-агент, который автономно связывает LLM-модели с внешними сервисами, файловой системой и мессенджерами для выполнения многошаговых задач без участия пользователя.

Несмотря на массовый успех OpenClaw, решение не приспособлено для корпоративного использования из-за слабой системы безопасности и отсутствия контроля над действиями агентов. EvoClaw решает эти проблемы за счет политик безопасности по стандарту Zero Trust, изоляции агентов в их собственных рабочих пространствах и интеграции с сервисами мониторинга и хранения секретов.

EvoClaw является частью сервиса для запуска ИИ-агентов AI Agents и работает с доступными в нем каталогами скиллов, промптов и MCP-серверов. Решение работает по протоколу A2A (Agent-to-Agent), что упрощает взаимодействие с любыми агентными системами. Для работы агентов пользователь может запустить модель из каталога готовых LLM Foundation Models или инференс модели через сервис ML Inference.

Также пользователь EvoClaw может заранее выбрать уникальную специализацию, навыки и тон общения агента. Он будет настроен под определенную профессиональную область и сможет решать задачи как опытный специалист. Персональный тон определит, как агент будет общаться с пользователями: использовать деловой или дружелюбный стиль, быть кратким или давать подробные ответы, проявлять больше или меньше эмпатии.

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Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса Главные ИТ-сценарии

EvoClaw можно использовать под бизнес- и исследовательские задачи DevOps-команд, системных администраторов и технических специалистов, которые хотят внедрить агентную автоматизацию, но не готовы тратить ресурсы на сложную настройку — агентов в сервисе можно запустить за несколько минут.

«Cloud.ru одним из первых на российском рынке среди облаков открыл возможность тестирования Claw-продуктов в облаке в режиме чата. Мы не просто предоставляем быстрый доступ к OpenClaw и другим ИИ-агентам, а предлагаем полноценное управляемое решение с функциями мониторинга, логирования, трейсами. Прозрачность работы — ключевое условие для внедрения агентных сценариев в корпоративной среде», — сказал Артемий Мазаев, руководитель продукта AI Factory.

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