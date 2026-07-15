«Турбо Облако» запустило сервис с доступом к современным ИИ-моделям и оплатой по факту потребления

«Ростелеком» усиливает ИИ-направление: входящая в коммерческий ИТ-кластер компания «Турбо Облако» запустила новый сервис Foundation Model Hub — облачный доступ к большим языковым моделям с оплатой за фактическое использование токенов. Благодаря существенному снижению стоимости применения ИИ-технологий сервис становится доступным не только крупным компаниям, но и среднему и малому бизнесу.

Сервис открывает доступ к каталогу актуальных языковых моделей для самых разных бизнес-задач. Специалисты «Турбо Облака» регулярно обновляют его, добавляя новые версии ИИ-моделей по мере выхода, так что пользователям не нужно самостоятельно следить за их жизненным циклом. В основе платформы лежит высокопроизводительная GPU-инфраструктура на базе ускорителей Nvidia H200, объединенных скоростной сетью InfiniBand. Вычислительные ресурсы автоматически увеличиваются при росте запросов, поэтому сервис обеспечивает скорость и стабильность даже при пиковых нагрузках.

Главное преимущество Foundation Model Hub — экономия. Сегодня запуск собственных ИИ-моделей требует дорогой GPU-инфраструктуры и глубоких технических знаний. Пользователям Foundation Model Hub не нужно приобретать дорогостоящие вычислительные машины или нанимать профильных специалистов — все необходимые модели уже подготовлены и развернуты на облачных мощностях дата-центров «РТК-ЦОД» уровня Tier III и инфраструктуре «Ростелекома», которые обеспечивают равномерно низкую задержку сигнала во всех регионах страны.

Дмитрий Подшибякин, директор по продуктам компании «Турбо Облако», сказал: «Сегодня большинство компаний хотят использовать современные языковые модели, но далеко не все готовы инвестировать в дорогостоящую GPU-инфраструктуру и ее сопровождение. Foundation Model Hub убирает этот барьер. Мы предоставляем готовый доступ к актуальным моделям искусственного интеллекта, берем на себя их развертывание, обновление и эксплуатацию, а наши клиенты оплачивают только фактическое потребление».

Для начала работы достаточно выбрать подходящую языковую модель из каталога, получить ключ доступа и интегрировать его в собственный сервис или внутреннюю информационную систему. Foundation Model Hub совместим со спецификацией OpenAI API, поэтому в большинстве случаев для подключения достаточно заменить базовый URL и API-ключ без доработки архитектуры и с минимальными усилиями.

С Foundation Model Hub клиент платит только за фактическое использование токенов, что позволяет избежать неожиданных расходов. Контролировать бюджет помогают разные ключи доступа (API), когда для отдельных команд и проектов можно установить собственный лимит потребления токенов — например, дневной, недельный или месячный.