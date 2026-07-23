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От формы к содержанию — инвестиции россиян в здоровье и восстановление

Раньше забота о здоровье чаще сводилась к абонементу в зал и экипировке. В 2026 г. платежная статистика фиксирует другой, более комплексный сценарий: люди инвестируют не во внешние атрибуты, а в превентивный подход, питание и качественное восстановление. Аналитика «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») показывает, как меняются привычки потребления в индустрии здоровья. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney.

От формы — к содержанию: феномен спортивного питания

Самую заметную динамику показал сегмент БАДов и спортивного питания: оборот вырос в два раза, транзакции — на 73%, средний чек — до 11 874 ₽ (+18%). Для сравнения, в категории одежды для спорта и активного отдыха рост куда скромнее: оборот +9%, транзакции +11%, средний чек немного снизился — до 11 231 ₽ (–2%).

Вывод очевиден: потребитель все чаще выбирает «топливо» и нутритивную поддержку, а не обновление гардероба.

Инфраструктура для игры и перезагрузки

Параллельно растет профессионализация любительского спорта. Оборот оплат спортивных полей и клубов увеличился на 35%, число платежей — на 26%, средний чек — 5 600 рублей (+7%). Это отражает переход от разовых тренировок к более системным игровым форматам.

Интерес к спортивному отдыху тоже усиливается: оборот спортивных лагерей и баз отдыха вырос на 19%, транзакции — на 12%, средний чек — 25 528 ₽ (+6%). Спортивные кэмпы всё чаще становятся альтернативой классическому отпуску.

Эпоха восстановления: SPA, массаж и короткие выезды

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Индустрия релаксации показывает опережающий рост. Сегмент спа‑услуг прибавил 58% по обороту, транзакции выросли на 25%, средний чек достиг 7,15 тыс. руб. (+27%). В сегменте массажных услуг оборот увеличился на 37%, транзакции — на 10%, средний чек — 6,97 тыс. руб. (+24%).

На этом фоне загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19% и по числу транзакций на 13%, а средний чек снизился на 3%, до 6,42 тыс. руб. Это похоже не на падение спроса, а на смену формата отдыха: россияне выезжают за город чаще, но на более короткие сроки — например, на выходные.

Таким образом, статистика первого полугодия 2026 г. подтверждает: инвестиции в спорт и самочувствие становятся более осознанными: растут категории, связанные с нутритивной поддержкой и восстановлением, а потребление всё заметнее смещается в сторону регулярных практик, а не разовых покупок.

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