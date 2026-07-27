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Max запустил истории

В мессенджере Max появились истории. Историю можно опубликовать в фото- и видеоформатах, а также редактировать: обрезать или добавить в нее текст. У автора есть возможность выбирать, кому и в течение какого времени показывать публикацию, а у зрителя -— ответить на нее и поставить реакцию. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Возможность опубликовать историю доступна пользователям Android. Для доступа к функциональности необходимо установить последнюю версию приложения из магазина RuStore.

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Поделиться историей можно в разделе «Чаты» в верхней части экрана. Для публикации необходимо нажать на «+» рядом с фото профиля. Автор увидит количество просмотров и реакций, а также таймер с оставшимся временем активности публикации.

Max запустил истории в тестовом режиме в начале июля. В тесте приняли участие более 100 авторов и лидеров мнений, в том числе: семейный блогер Денис Кукояка, певец Григорий Лепс, лауреат конкурса «Учитель года Москвы — 2025» Александр Оджо, спортивный инфлюенсер Алексей Столяров, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова, военный корреспондент Александр Коц и певица Анита Цой.

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