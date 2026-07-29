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Арендовать, беречь, не хранить лишнее: новая экономика россиян

Потребительские привычки меняются постепенно, но в итоге перестраивают рынок. В 2026 г. россиян заметно сместили фокус с покупки нового на рациональное использование: чаще арендуют, тщательнее ухаживают за вещами и реже покупают «на всякий случай». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Аналитика «ЮKassa» (сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») фиксирует устойчивый тренд на экономику временного владения и продления срока службы вещей.

От владения к использованию

Еще несколько лет назад концепция аренды ассоциировалась в основном с недвижимостью или автомобилями. Сегодня шеринг проник на уровень повседневных микросценариев: перфоратор на пару часов, стулья на пикник, детская кроватка на неделю, строительные леса на выходные. Логика проста: зачем покупать то, что будет пылиться в кладовке?

За первое полугодие 2026 г. оборот аренды оборудования, мебели и инструментов вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Число транзакций в категории увеличилось на 15%, а средний чек — на 25%, до 130 руб.

Низкий чек показателен: аренда становится удобным решением для краткосрочной задачи. Потребитель сегодня платит за результат, а не за владение.

Этот тренд может быть связан с несколькими факторами: ростом стоимости хранения в городских квартирах, развитием цифровых платформ, упрощающих поиск и оплату аренды, а также поколенческим сдвигом: для миллениалов и зумеров доступ важнее обладания.

Продлить, а не выбросить

Параллельно усиливается другой рациональный сценарий: вместо замены — обслуживание и восстановление.

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Оборот услуг химчистки вырос на 39%, а число транзакций увеличилось на 59%. При этом средний чек снизился на 12%, до 6529 руб. Рост обращений при снижении среднего чека указывает на то, что сервис становится повседневной практикой, а не разовой премиальной услугой.

Схожая картин наблюдается в сегменте прачечных: оборот вырос на 20%, число транзакций — на 13%, средний чек — на 6%, до 136 руб. Городские прачечные самообслуживания, практически исчезнувшие в нулевые, тоже возвращаются как рациональный выбор, особенно для жителей съемных квартир и малогабаритных студий.

Что стоит за цифрами

Совокупность этих данных складываются в цельную картину: российский потребитель 2026 г. рациональнее относится к покупкам, дольше использует имеющееся и не переплачивает за владение, когда достаточно доступа.

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Это одновременно и реакция на внешние обстоятельства, подтолкнувшие к пересмотру привычек, и результат удобства сервисов (найти, оплатить и получить проще, чем раньше). Показательно, что рост фиксируется сразу в нескольких связанных направлениях. Это говорит о системном изменении подхода к бытовым решениям, а не о ситуативной реакции на отдельные стимулы.

Осознанное потребление в 2026 г. перестало быть модной концепцией для узкого круга лиц и превратилось в повседневную практику. Для пользователей это способ экономить деньги и пространство. Для онлайн-предпринимателей — сигнал, что рынок аренды можно и нужно развивать: спрос растет, порог входа для клиентов низкий, а цифровые платежи и сервисная инфраструктура позволяют превращать вещи на складе в регулярно приносящий доход актив.

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