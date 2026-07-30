«Яндекс Карты» составили маршруты для прогулок — с описанием и аудиогидом

В «Яндекс Картах» теперь можно выбрать маршрут для прогулки — например, по окрестностям Московского Кремля, храмам Санкт-Петербурга, историческому центру Твери или парку «Монрепо». Каждый маршрут сопровождается описанием, фото и аудиогидом: можно устроить себе настоящую экскурсию. Сейчас пользователям доступно более 400 прогулок в 36 городах страны. Маршруты составляет искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Пешая прогулка — отличный способ интересно провести время, лучше узнать свой город или изучить новые места. Выбирать маршруты можно по продолжительности, теме и району города. Среди тем — архитектура, достопримечательности, природа, музеи, мастер-классы, активный досуг, варианты для детей. Например, сервис подскажет, что посмотреть за пару часов в Уфе, найдет квест по Калуге или маршрут для прогулки в парке. «Яндекс Карты» предлагают маршруты с учетом времени года и проверяют, не закрылись ли места посещения. Подборка маршрутов будет обновляться и пополняться.

Маршруты запущены в городах, которые стабильно популярны среди туристов. Например, в Светлогорске, где по данным «Яндекс Путешествий» число бронирований отелей и посуточного жилья увеличилось на 34% в сравнении с прошлым годом, или в Краснодаре, где число бронирований выросло на 29%. Также в Нижнем Новгороде – на 26%, Кисловодске и Екатеринбурге – на 15%. И во всех этих городах теперь можно выбирать маршруты для прогулок в «Яндекс Картах».

Маршруты и описания составляет искусственный интеллект. Алгоритм анализирует, что интересного можно увидеть в городе, оценивает расстояние между этими точками и объединяет их в тематические группы. Затем нейросеть генерирует короткий рассказ о каждом месте, используя данные «Яндекс Карт» — описания, информацию о режиме работы, фото и отзывы пользователей. В итоге получается путеводитель, который озвучивает тоже нейросеть.

Подборка маршрутов доступна в мобильном приложении «Яндекс Карты». Чтобы выбрать подходящий вариант, нужно кликнуть на поисковую строку и перейти в раздел «Что посетить» или открыть свой профиль и затем раздел «Маршруты по городу».