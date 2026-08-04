Индекс свадьбы — 2026: сколько стоит сказать «да»

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили траты россиян на свадебные товары за период с 1 июня по 20 июля 2026 и 2025 гг. Выяснилось, что в возраст активного вступления в брак вошло поколение зумеров, чьи потребительские сценарии диктуют индустрии свои правила — отказ от масштабных торжеств в пользу камерности и эстетики. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В тренде эстетика вместо банкета

Платежные данные ЮMoney показывают, что молодожены больше не стремятся приобретать вещи «на один раз». Если раньше невесты инвестировали сотни тысяч в вечерние платья, то сегодня классика уступает место более практичной, но стильной праздничной одежде.

За первую половину лета количество онлайн-покупок женской одежды выросло на 10% год к году (оборот увеличился на 19%, а средний чек составил 12,43 тыс. руб., показав символическое снижение на 2%). Однако настоящий бум пришелся на детали: число транзакций в категории женских аксессуаров подскочило сразу на 51%. Оборот платежей здесь взлетел на 42% при среднем чеке в 7,05 тыс. руб. (–6%).

Это свидетельствует о том, что современные пары делают ставку на индивидуальность и визуальную составляющую. Детали образа становятся важнее самого платья, потому что именно они создают картинку.

«В последние годы в России прослеживается тенденция к изменению формата свадебных торжеств: пары всё чаще устраивают камерные праздники, куда приглашают лишь самых близких, или вовсе ограничиваются церемонией для двоих. Это свойственно поколению зумеров, которые никому ничего не доказывают, а инвестируют лишь в собственный комфорт и впечатления. Они больше тратят на свадебные путешествия, оригинальные фотосессии и аренду эксклюзивных отелей. Мы в «ЮKassa» видим, что в июне-июле количество бронирований фотостудий выросло на 42% относительно 2025 года, а средний чек стал на 30% выше и достиг 1 833 рублей», — сказала руководитель направления сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.

Зумеры меняют экономику бракосочетаний

Интересно, что отказ от помпезности подтверждается и данными агрегатора кассовых чеков. По информации ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», классические атрибуты теряют позиции, уступая место символическим.

С 1 июня по 20 июля 2026 г. количество покупок традиционных свадебных платьев незначительно снизилось — на 2% к прошлому году, хотя средний чек вырос на 8% и составил 34 879 рублей. Аналогичная картина наблюдается в мужском сегменте: костюмы покупали на 3% реже при среднем чеке в 10,27 тыс. руб. (+6%).

Снижение объема покупок классических платьев и алкоголя (покупки игристого вина упали на 2%, средний чек — 561 руб., +7%) аналитики «Чек Индекса» связывают с тем, что зумеры концептуально не любят пышных торжеств и в массе своей не употребляют алкоголь. Зато на том, что останется на память и в соцсетях, экономить не принято.

Транзакции четко фиксируют рост внимания к кольцам и флористике — именно эти элементы становятся смысловым центром свадебных фотосессий. Покупок обручальных колец стало на 11% больше, а средний чек вырос на 10%, достигнув 10,8 тыс. руб. Число приобретённых букетов невесты увеличилось на 2%, средний чек составил 4 282 рубля (+6%).

Таким образом, базовый свадебный чек в 2026 г. (платье, костюм, два кольца и букет) зафиксировался на отметке 71,04 тыс. руб.