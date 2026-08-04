«Яндекс» представил новые возможности чекаута для интернет-магазинов

«Яндекс Пэй» запустил возможность подключить чекаут на сайте интернет-магазина. Чекаут помогает растить конверсию в два раза за счет предзаполнения данных на этапе оформления заказа. Благодаря готовым модулям для популярных CMS и интеграции по API он стал доступен большей части российского рынка независимой электронной коммерции. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Пэй».

Чекаут, установленный через «Яндекс Пэй», поддерживает программы лояльности интернет-магазинов. Компании, которые используют программы на базе RetailCRM и Mindbox, могут подключить их напрямую из личного кабинета «Пэй» без дополнительной разработки. Кроме того, продавцы могут создавать промокоды для привлечения новых покупателей и удержания постоянных клиентов.

Одновременно у интернет-магазинов, подключивших чекаут, появились новые инструменты привлечения покупателей. Продавец может указать размер скидки на товар в личном кабинете «Яндекс Пэй», а акционная цена автоматически появится в органической выдаче Поиска и рекламных объявлениях Яндекс Директа. Кроме того, «Яндекс» утраивает рекламный бюджет интернет-магазина в «Директе» в рамках лимита до 45 тыс. руб. до конца года, а персональные менеджеры помогают новым партнерам запустить первые рекламные кампании и настроить продвижение сайта.

Еще одна возможность чекаута — подключение служб доставки в один клик. Из личного кабинета можно подключить «Яндекс Доставку», СДЭК, ПЭК и Dalli. Для новых партнеров «Пэй» первые 50 отправлений с помощью «Яндекс Доставки» будут стоить 1 руб.

До конца 2026 г. при подключении чекаута с помощью «Пэй» на собственный сайт действует единый тариф 0,1% на оплату картой любого банка и через СБП, а также 3,5% — на оплату с помощью «Сплита».

Чекаут, подключенный в кабинете «Пэй», работает в рамках Yandex Commerce Protocol (YCP). Во время интеграции интернет-магазин может настроить получение заказов не только на сайте магазина, но и в «Поиске» и чате с «Алисой AI».

Екатерина Непомнящая, руководитель направления массовых продуктов для бизнеса в «Яндекс Пэй»: «До 70% покупателей могут отказаться от покупки еще на этапе оформления заказа. Именно поэтому качество чекаута напрямую влияет на продажи интернет-магазина. Раньше технологии, которые помогали увеличивать конверсию и удерживать покупателей при оформлении заказа, были доступны в основном маркетплейсам и крупнейшим игрокам рынка. Мы хотим, чтобы сегодня такие возможности были доступны любому бизнесу».