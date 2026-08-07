МТС покрыла LTE-интернетом археологический парк «Савин» для гостей летнего фестиваля

МТС обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом площадку проведения межрегионального фестиваля «Едем на Савин-2026», который пройдет 8 и 9 августа 2026 г. Для этого МТС установила в этнокомплексе, расположенном рядом с деревней Бузан Белозерского округа, передвижную базовую станцию. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС покрыла сетью всю территорию проведения фестиваля: археологический парк «Савин-1» и его экскурсионные тропы, фестивальную поляну, на которой пройдут культурно-развлекательные мероприятия, а также палаточный городок и парковку. Участников мероприятия в этнокультурном центре ждут концерты, мастер-классы, спортивная программа и другие активности. Благодаря установке мобильной базовой станции гости события будут обеспечены устойчивой голосовой связью и высокоскоростным интернетом стандарта 4G. Такое решение позволяет точечно и в короткие сроки обеспечить сетью местность, не покрытую стационарным телеком-оборудованием.

«Мы последовательно развиваем сеть по всей Курганской области, ориентируясь на потребности жителей региона. Для нас важно, чтобы качественная связь и современные цифровые сервисы были доступны не только в городах, но и в загородной местности, которая пользуется популярностью у зауральцев и гостей региона. Фестиваль «Едем на Савин», который уже несколько лет объединяет любителей истории, культуры и активного отдых, – один из таких примеров. Чтобы сделать пребывание гостей на площадке более комфортным, мы развернули передвижную базовую станцию и обеспечили археологический парк «Савин» быстрым мобильным интернетом и стабильной голосовой связью», – сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.