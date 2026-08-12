В приложении СДЭК теперь можно бронировать отели

Транспортная компания СДЭК сообщила о запуске сервиса для бронирования отелей и апартаментов в России и за рубежом. Он уже доступен всем пользователям в приложении компании и работает на технологической базе сервиса «Островок».

В «СДЭК Отелях» представлено более 3 млн вариантов размещения в 220 странах — от хостелов и апартаментов до пятизвездочных отелей. Найти подходящий вариант, забронировать и оплатить проживание можно внутри приложения СДЭК. Для помощи с бронированием служба поддержки «Островка» доступна круглосуточно.

Бронирование жилья стало вторым сервисом СДЭК для путешественников. Ранее в приложении появилась доставка багажа: пользователи могут заранее отправить чемоданы в другой город и путешествовать налегке.

«Мы последовательно развиваем тревел-направление СДЭК и объединяем сервисы вокруг разных этапов поездки. Партнерство с “Островком” расширяет нашу экосистему и создает основу для запуска новых решений для путешественников», — отметил Виктор Черногоров, ведущий менеджер по внешним интеграциям СДЭК.

«Островок предлагает партнерам доступ к одному из самых широких предложений отелей и апартаментов — миллионам вариантов размещения по всему миру. Нашими решениями уже пользуются компании из разных отраслей, включая телеком, финансовый сектор и ретейл, чтобы предлагать своим клиентам дополнительные сервисы для путешествий. Рады, что теперь этим решением смогут воспользоваться и пользователи СДЭК — быстро подобрать и забронировать подходящий вариант размещения, не покидая привычного приложения», — сказала Виктория Перминова, руководитель отдела по развитию партнерских отношений в «Островке».