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«МегаФон» провел рефарминг сети в Мурманске

«МегаФон» провел рефарминг сети в Мурманске. Теперь базовые станции оператора в спальных микрорайонах Мурманска могут одновременно обслуживать большее количество пользователей. При этом скорость передачи данных в смартфонах десятков тысяч местных жителей выросла почти на 20%. Преобразования затронули более десятка телеком-объектов, расположенных во всех трех округах столицы Кольского заполярья. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Инженеры оператора продолжают работы по переводу частот, задействованных в сетях 3G, в современный стандарт LTE. Этот процесс называется рефарминг, он позволяет без дополнительных ресурсов значительно улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

Цифровые изменения затронули несколько густонаселенных жилых микрорайонов с высокоэтажной застройкой. Основная часть из них находится в Октябрьском округе, кроме того, цифровые изменения затронули и жилые высокоэтажные микрорайоны на окраинах города по улице Крупской и по проспекту Героев – Североморцев.

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«Мурманчане с каждым годом всё активнее используют мобильный интернет: от видеозвонков близким до просмотра новинок в онлайн-кинотеатрах в высоком качестве. Чтобы сохранять привычно высокую скорость даже при растущих нагрузках, мы провели масштабный рефарминг частот в регионе. В результате средняя скорость передачи данных в Мурманске выросла на 20% по сравнению с прошлым годом. Это открывает перед жителями ещё больше возможностей для удалённой работы, учёбы и отдыха, а туристам позволяет мгновенно делиться яркими кадрами из путешествий по региону», – отметил директор «МегаФона» в Мурманской области Владимир Чуйко.

Оценить новое качество цифровых услуг смогут и туристы, приезжающие в Мурманск за северным сиянием, китами и горными лыжами со всей страны. Этот город становится одним из популярных маршрутов для круглогодичных путешествий. По данным Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области только за 2025 г. регион посетили более 800 тыс. человек, что на 5,1% больше прошлогодних показателей.

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