Сбербанк: 6,4 млн клиентов уже воспользовались персональным ИИ-помощником для решения вопросов по кредитам и вкладам

Сбербанк провел исследование по использованию клиентами персонального ИИ-помощника в «СберБанк Онлайн». За первые семь месяцев 2026 г. персональным ИИ-помощником воспользовались более 6,4 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-помощник доступен в строке «Умного поиска» в верхней части экрана мобильного приложения банка. Клиент может сформулировать запрос в свободной форме, например: «Какой кредит мне могут одобрить?», «Подбери вклад для меня» или «Сколько мне платить по кредиту в июле?».

За семь месяцев пользователи направили помощнику 15,8 млн запросов — в среднем около 2,4 млн обращений ежемесячно. При этом число запросов выросло с 1,17 млн в январе до 2,6 млн в июле. Он учитывает информацию о продуктах клиента в Сбербанке и формирует персональный ответ с учетом его финансовой ситуации.

Чаще всего клиенты обращались по вопросам обслуживания действующих кредитов, оценки кредитного потенциала и получения нового кредита. В число наиболее востребованных тем также вошли подбор вклада и расчёт налога по действующим вкладам.

В среднем на одного пользователя пришлось более двух обращений к сервису. Кроме того, 22% клиентов повторно обращаются к ИИ-помощнику в течение квартала. Клиенты могут не только получить консультацию, но и оформить подобранный кредит или вклад непосредственно в диалоге — за несколько кликов и без самостоятельного поиска нужного раздела в приложении.

Новый сервис переводит взаимодействие с банком в диалоговый формат: клиент описывает задачу своими словами, а ИИ-помощник помогает получить необходимую информацию и перейти к оформлению подходящего финансового продукта.