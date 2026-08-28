Интернет-зависимость — у меньшинства, трудности с самоконтролем в Сети — у многих (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Интернет приносит ощутимую пользу в повседневной жизни, однако длительное пребывание онлайн может приобретать зависимый характер и негативно отражаться на повседневном укладе — снижать продуктивность, нарушать режим сна и питания, вызывать конфликты с близкими. В рамках новой волны Мониторинга цифровой трансформации общества Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует, насколько распространена интернет-зависимость среди российских пользователей Сети. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Анализ основан на результатах онлайн-опроса пользователей интернета (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, июнь–август 2026; квотная выборка, N = 6236; возраст респондентов — 14 лет и старше). На блок вопросов об интернет-зависимости ответили 3167 человек. Частота проявления каждого признака оценивалась по шкале от 1 («никогда») до 5 («постоянно»), баллы суммировались. Результат 12–30 баллов соответствовал «нормальному использованию интернета», 31–37 — «умеренной зависимости», свыше 37 — «тяжелой зависимости». Опросник не предназначен для клинической диагностики: его результаты характеризуют выраженность признаков интернет-зависимости, а не распространенность диагностированного расстройства.

Главные выводы

Несмотря на широкие масштабы цифровизации в России, для большинства опрошенных (66%) характерно «нормальное использование интернета» согласно применяемой шкале.

У каждого пятого отмечаются умеренно выраженные признаки интернет-зависимости (21%). В когорте интернет-пользователей в возрасте 65 лет и старше их демонстрирует каждый шестой, среди подростков 14–17 лет — почти каждый третий (32%). Значение показателя выше среднего и в группе наиболее обеспеченных респондентов (26%).

Признаки тяжелой интернет-зависимости выявлены у 13% онлайн-пользователей. Чаще всего они встречаются у молодых людей в возрасте 18–24 лет (22%). Отчасти это может быть связано с ослаблением или прекращением родительского контроля и увеличением времени, проводимого онлайн из-за учебы или работы. Материальный статус также имеет значение: среди наиболее обеспеченных пользователей доля выше средней (16%), однако максимального значения (19%) она достигает в группе малообеспеченных, испытывающих трудности с покупкой еды или одежды.

Доли пользователей с умеренной и тяжелой выраженностью признаков интернет-зависимости практически не различаются по полу: среди мужчин они составляют 22 и 14%, среди женщин — 21 и 13% соответственно. Явных различий между жителями городов и сел также не обнаружено.

Заметно шире распространены отдельные проявления интернет-зависимости, при этом трудности с саморегуляцией и контролем времени встречаются и у онлайн-пользователей с нормальным паттерном поведения в Сети. Так, шесть из десяти респондентов замечают, что остаются онлайн дольше, чем планировали: 30% — регулярно, еще 30% — иногда. Почти каждый второй, находясь в Сети, думает или говорит другим: «Еще пару минут» (20% — регулярно, 27% — иногда). Кроме того, 18% часто или постоянно пытаются сократить время, проводимое онлайн, но не могут этого сделать, а 16% регулярно откладывают ради интернета домашние дела.

Более серьезные последствия использования интернета возникают существенно реже. По 10% пользователей сообщают о каждом из следующих проявлений: из-за времени, проводимого онлайн, регулярно страдает их профессиональная или учебная деятельность; они скрывают от окружающих, как долго находятся в Сети, либо уклоняются от вопросов о своих занятиях в интернете; раздражаются на тех, кто их отвлекает.

Примерно вдвое чаще встречаются проблемы, затрагивающие повседневный уклад: 22% пользователей часто или постоянно предпочитают проводить время онлайн, а не встречаться с друзьями и близкими, 20% недосыпают из-за того, что засиживаются в интернете.

Резюме: Таким образом, умеренная или тяжелая выраженность признаков интернет-зависимости отмечается примерно у трети опрошенных, тогда как у большинства результат соответствует «нормальному использованию интернета». Отдельные проблемы с саморегуляцией распространены значительно шире: трудности с контролем времени испытывают многие пользователи, нарушения повседневного уклада затрагивают примерно каждого пятого, а с прямыми последствиями для работы, учебы и отношений с окружающими регулярно сталкивается примерно каждый десятый.