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«Купер» начал тестировать проверку возраста с помощью биометрии

Сервис доставки «Купер» сообщил о начале тестирования биометрической верификации возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями. На первом этапе технология будет использоваться при продаже энергетических напитков. Проверка будет проходить дважды — при оформлении и получении заказа.

Обязательная верификация возраста по биометрии позволит исключить фактор человеческой ошибки и обеспечить соблюдение требований законодательства.

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В дальнейшем биометрия может применяться и для других категорий товаров с возрастными ограничениями. В перспективе это также расширит возможности производителей и дистрибьюторов, позволив им представлять товары на цифровых полках без привязки к физическим точкам продаж.

«Для нас важно исключить продажу товаров с возрастными ограничениями несовершеннолетним. Поэтому мы выбрали биометрию, она позволяет подтвердить возраст покупателя при оформлении заказа, а при доставке — убедиться, что товар получает именно тот человек, который прошел верификацию», — сказал Павел Глухов, директор по взаимодействию с органами власти «Купер».

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