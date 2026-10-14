CommuniGate Pro предоставит бесплатные лицензии на три месяца в поддержку бизнеса, пострадавшего от цифровых сбоев

АО «СБК», разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, запускает программу поддержки бизнеса, в том числе, пострадавшего от перебоев в работе привычных цифровых сервисов. Частные компании и государственные организации смогут в течение трех месяцев бесплатно использовать CommuniGate Pro для корпоративный переписки. Об этом CNews сообщили представители АО «СБК».

Программа поддержки CommuniGate Pro призвана помочь командам – крупным корпоративным заказчикам с десятками тысяч пользователей в ИТ-ландшафте – продолжать повседневную работу и поддерживать связь с коллегами, партнерами и заказчиками. Предложение распространяется на всех участников рынка.

Платформа будет развернута на инфраструктуре организации. CommuniGate Pro отличается легковесным дистрибутивом, низкими требованиями к вычислительным ресурсам и простой установкой. Сервер устанавливается из готового пакета для выбранной операционной системы, а настройка и администрирование выполняются через браузер, что делает возможным развертывание корпоративной почты максимально оперативно – от нескольких часов. Организации в тот же день смогут использовать CommuniGate Pro для текущей деловой переписки и обсуждения задач, что позволит снизить ущерб, связанный с недоступностью цифровой инфраструктуры.

«Мы хотим поддержать организации в сложный период и помочь сохранить рабочий ритм. Для этого мы предоставляем свой продукт - платформу CommuniGate Pro. С ее помощью сотрудники смогут продолжать вести привычные деловые процессы и принимать решения. Для нас важно, чтобы команды могли оставаться на связи с коллегами, партнерами и заказчиками», — отметил Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro.

Для участия в программе и получения бесплатных лицензий на три месяца необходимо обратиться в CommuniGatePro, указав название организации, количество пользователей и контакт ИТ-специалиста.