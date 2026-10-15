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МТС прокачала интернет к сезону распродаж возле крупного ТЦ и рынка в Махачкале

МТС вывела в эфир дополнительное телеком-оборудование в районе ТЦ «Этажи». Пропускная способность сети и скорость мобильного интернета на территории популярного места для покупок стали выше примерно на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС разработали комплексное решение, чтобы одновременно и расширить покрытие сети, и увеличить скорость. Теперь, при повышенных нагрузках на сеть, в период осенних распродаж дагестанцы смогут пользоваться качественной передачей данных в этих популярных местах покупок: в ТЦ «Этажи» и на территории рынка на улице Ирчи Казака и в сквере имени Кирова. Это позволит покупателям и продавцам на высокой скорости пользоваться мессенджерами, онлайн-картами и банками.

«Махачкалу многие называют центром моды Северного Кавказа. В столице региона родилось множество локальных брендов и в этих торговых точках как раз можно найти локальные бренды одежды, обуви и украшений. На местных рынках и в магазинах многие расплачиваются за покупки онлайн. Улучшенная передача данных позволит оплачивать покупки быстрее и не искать сигнал сети для осуществления перевода», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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