Российский сервис управления контейнерным парком «ФлитКонт» реализовал интеграции с терминальными системами «ИС Контерра», АСУ СКАТ и Effex. Данные о прибытии и убытии груженых и порожних контейнеров с подключенных терминалов автоматически поступают в сервис. Это позволяет пользователям получать информацию о терминальных операциях без ручного сбора и ввода сведений. Об этом CNews сообщили представители «ФлитКонт».

Интеграции расширяют возможности клиентов по отслеживанию собственных перевозок. В сервисе отображаются сведения о последних терминальных операциях с контейнером, включая даты его приема и выдачи с терминала. История операций позволяет отслеживать зарегистрированные события и получать информацию о движении контейнеров.

«Для наших клиентов важно не только контролировать сроки пользования контейнерами, но и получать информацию об операциях с ними на разных этапах перевозки. Интеграции с терминальными системами позволяют автоматически получать сведения о терминальных операциях и отслеживать изменения в истории движения контейнеров. А обновленный отчет помогает детальнее анализировать сроки пользования оборудованием, в том числе на морском этапе, и контролировать сверхнормативное пользование», — сказал Виктор Субботин, начальник отдела системного и бизнес-анализа компании-разработчика «ФлитКонт».

В рамках обновления сервиса доработан отчет по срокам пользования контейнерами. Теперь он учитывает морской этап перевозки и позволяет отдельно анализировать время от выдачи контейнера из депо до погрузки на судно, а также от выгрузки с судна до возврата в депо. Такая детализация помогает клиентам оценивать продолжительность пользования контейнерным оборудованием на разных этапах логистической цепочки и контролировать сверхнормативное пользование (СНП).