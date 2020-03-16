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В Delivery Club отметили увеличение спроса на доставку продуктов

Интернет E-commerce Техника
, Текст: Владимир Бахур

В Delivery Club по итогам прошедших выходных заявили об ускорении роста спроса на доставку продуктов. Количество заказов увеличилось на 22% по сравнению с предыдущими выходными, на 15% вырос средний чек.

Показательно, что это происходит на фоне высокой базы - неделю назад отмечался Международный женский день. В большей степени на рост количества заказов оказали влияние не те покупатели, которые решили позаботиться о «запасах», а те, которые предпочли онлайн-заказ обычному походу в магазин. Хотя, действительно есть повышение спроса и на продукты длительного хранения (крупы, макаронные изделия, консервы).

Для рынка доставки готовой еды в России более показательной будет нынешняя неделя. Введение дополнительных профилактических мер, включая возможный переход на удаленный режим учебных заведений и крупных компаний, может ускорить и рост количества заказов из ресторанов. Пока в Delivery Club считают, что доставка из ресторанов растет за счет привычных факторов: это изменение модели поведения потребителей, быстрые темпы развития самого сервиса и сезонность.

Опыт стран, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, показывает, что их жители начинают существенно чаще пользоваться доставкой и продуктов, и готовой еды. Использование сервисов доставки повсеместно воспринимается как способ минимизировать количество контактов по сравнению с походом в магазин или ресторан.

В приложении Delivery Club с прошлой недели работает функция бесконтактной доставки.



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