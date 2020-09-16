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Apple представила подписку на все свои сервисы Apple One. Цены в России

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Apple объявила о запуске Apple One. Apple One — это самый простой способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в выбранный тарифный план, можно будет пользоваться на всех устройствах Apple: iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV. Единая подписка будет доступна более чем в 100 странах.

«С Apple One можно ещё проще подписываться на сервисы Apple, потому что эта подписка объединяет Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud, — сказал Эдди Кью, старший вице-президент Apple по интернет-сервисам и программному обеспечению. — После оформления единой подписки развлекательные сервисы Apple будут доступны на всех ваших любимых устройствах».

Начиная с этой осени пользователям сервисов Apple будет предлагаться подходящий вариант плана Apple One, позволяющий подписаться сразу на несколько сервисов с любого устройства Apple одним касанием и получать ещё больше возможностей по выгодной цене.

Индивидуальная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 500 ГБ пространства в iCloud за $14,95 в месяц (в России 365 руб.).

Семейная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за $19,95 в месяц (в России 525 руб.). Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Подписка Premier (в России недоступна) включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ пространства в iCloud за $29,95 в месяц. Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Бесплатный пробный период Apple One длится 30 дней и распространяется на все сервисы, где у пользователя нет действующей подписки или пробного периода. С Apple One пользователи будут получать единый ежемесячный счёт. Отменить подписку или выбрать другой тарифный план можно в любой момент. А если выбрать семейную подписку или подписку Premier, то до шести членов семьи смогут использовать все сервисы, при этом настраивая их на свой вкус с помощью личных учётных записей.

Apple One — это доступ лучшим развлекательным сервисам, новостям, фитнес‑программам и облачному хранилищу. В подписку могут входить следующие сервисы.

Apple Music: более 70 миллионов песен, тысячи плейлистов, ежедневные подборки от лучших знатоков музыки в мире, уникальное радио Apple Music и инновационные функции, например, синхронизация текста песни с исполнением.

Apple TV+: фильмы и сериалы Apple Originals от самых знаменитых и талантливых создателей. Оригинальный контент Apple TV+ получил уже более 100 наград и номинаций, в том числе 18 номинаций на премию «Эмми». Такого признания не удалось добиться больше ни одному стриминговому сервису за первые 10 месяцев работы.

Apple Arcade: неограниченный доступ без рекламы более чем к 100 играм, которые поддерживаются на iPhone, iPad, iPod touch, Mac и Apple TV. И никаких покупок в приложении.

Apple News+: доступ ко множеству ведущих газет и сотням журналов (в России недоступен).

Apple Fitness+: первый фитнес-сервис, созданный специально для Apple Watch (в России недоступен). Интеллектуальные функции Apple Fitness+ позволяют просматривать фитнес-метрики, полученные с помощью Apple Watch, на iPhone, iPad или Apple TV. Apple Fitness+ открывает принципиально новые возможности персонализации тренировок. Любой желающий, от новичка до преданного любителя спорта, сможет по достоинству оценить тренировки в формате фитнес-студии. Руководить занятиями будут тренеры мирового класса. А мотивирующие треки от известных исполнителей помогут заниматься ещё лучше.

iCloud: все фото, видео и другие файлы надёжно и безопасно хранятся в облаке и доступны с любого устройства.

Начиная с этой осени индивидуальная и семейная подписки Apple One будут доступны более чем в 100 странах и регионах. Тарифный план Premier будет доступен только в Австралии, Великобритании, Канаде и США, где можно подписаться на Apple News+. Сервис Apple Fitness+ станет доступен позже в этом году в нескольких странах.

После оформления подписки сервисы Apple One будут доступны вам на всех поддерживаемых платформах. Индивидуальная подписка Apple One в России позволяет сэкономить 260 руб. в месяц, семейная — 290 руб. в месяц. Экономия рассчитывается относительно суммарной стоимости отдельных подписок на сервисы.

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