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«Технопарк» начал продавать товары в рассрочку без бумаг и сотрудников банков с помощью сервиса Forward Pay

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Ритейл Розница

Сеть магазинов «Технопарк» и компания Forward Leasing запустили новый способ оплаты товаров — прямую рассрочку от магазина, которую можно оформить с помощью приложения Forward Pay.

Клиенты «Технопарка» могут за пару минут получить товар или услугу в рассрочку от магазина и оплачивать покупку постепенно, внося комфортные для них ежемесячные платежи. Для этого клиенту необходимо скачать приложение Forward Pay и получить лимит на покупки в рассрочку. Лимит формируется по двум фото — паспорта и селфи для идентификации — и рассчитывается индивидуально. Чтобы посмотреть доступные размеры ежемесячных платежей по интересующему товару, клиенту достаточно навести камеру на ценник в магазине, и вся необходимая информация появится в приложении – стоимость товара, размер ежемесячных выплат и сроки погашения. Далее клиент в приложении выбирает комфортный срок рассрочки и обращается к продавцу, который формирует заказ. Отсканировав в приложении товарный чек, клиент получает штрих-код, который предъявляет на кассе вместо оплаты и забирает товар. Можно сформировать корзину из нескольких товаров в рамках одобренной суммы, механизм покупки останется неизменен.

«Мы считаем, что новый продукт понравится всем, кто предпочитает сделать все самостоятельно, если процесс легкий и интуитивно понятный. Self-service победил в огромном количестве сфер нашей жизни, уверен, пришло время внедрить его и для рассрочек в магазинах», — сказал генеральный директор Forward Leasing Алексей Гуров.

Воспользоваться сервисом можно во всех магазинах сети «Технопарк», кроме магазинов, расположенных в гипермаркете «Твой дом». Платежи по рассрочкам можно вносить без комиссий с любых банковских карт в приложении Forward Pay.



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