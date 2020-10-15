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«Одноклассники» повысили выплаты разработчикам за показ рекламы в играх

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С 1 октября 2020 г. социальная сеть «Одноклассники» улучшила условия выплат для разработчиков игр за размещение рекламы в их проектах. Теперь игровые студии и независимые разработчики будут получать ежемесячно на 20% больше выплат от рекламной монетизации.

Изменения коснутся всех игр на платформе ОК, которые размещают рекламу в формате Rewarded (показ рекламы за вознаграждение в игре) в десктопной и мобильной версиях соцсети.

Выплаты увеличатся автоматически: разработчикам, размещающим рекламу в играх на этих платформах, не нужно будет подписывать дополнительные документы.

Топ-5 разработчиков игр по объему полученных выплат от ОК за размещение рекламы в 2020 (сентябрь, 2020): 1. TapClap. «Сокровища пиратов», «Долина сладостей», «Малиновый джем - три в ряд!»; 2. Clever Apps. «Крокворд», «Словесный соус», «Кроссворд онлайн» «Сладкие загадки - головоломка 3 в ряд!»; 3.CandyGril. «Монеточка»; 4. Z-Media. «Птица-говорун», «Башня слов»; 5. Zebomba Games. «Где Отличие?».

Ранее соцсеть отчиталась, что в период с января по май 2020 г. вознаграждение разработчикам мобильных игр выросли на 80% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а выплаты за размещение рекламы на игровых площадках выросли на 87% год к году. В итоге ОК выплатили создателям мобильных игр более 360 млн руб. за первые пять месяцев этого года.

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