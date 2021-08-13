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Yandex Pay стал начислять баллы «Плюса»

«Яндекс» сообщил о том, что баллы «Плюса» теперь можно получать не только на сервисах «Яндекса», но и на других сайтах. Для этого достаточно оплачивать свои заказы через Yandex Pay. Акция продлится несколько месяцев.

В акции участвуют более десяти тысяч сайтов. Среди них интернет-магазины Befree, Sela, Zarina, LoveRepublic, Brandshop и многие другие. Люди могут покупать одежду, товары для дома, оплачивать услуги ЖКХ и получать каждый месяц до 3000 баллов. Если у человека есть подписка Плюс, он сможет потратить их на заказы в Лавке и Еде, поездки в Драйве и Такси, оплату бензина в Заправках, покупки на Маркете и Афише. Трёх тысяч хватит, чтобы заказать пиццу на большую компанию или, например, взять на несколько часов машину в Драйве.

Сервис Yandex Pay позволяет платить банковской картой, не вводя её данные — если человек сохранил карту в аккаунте на «Яндексе», они подтянутся автоматически. При выборе способа оплаты пользователь увидит, сколько баллов он получит.

Баллы начисляются даже тем, у кого нет подписки. Оформить её можно в любой момент. «Яндекс» предлагает два варианта подписки: Плюс и Плюс Мульти (на четырёх человек). Владельцы подписки могут смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD, без ограничений слушать «Яндекс.Музыку», пользоваться дополнительным местом на Диске, а также копить и тратить баллы.

Владимир Бахур

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