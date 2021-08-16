Райффайзенбанк запустил сервис для работы малого бизнеса с рисками в рамках 115-ФЗ

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса теперь могут контролировать уровень риска блокировки счета в рамках 115-ФЗ. Сервис «Навигатор риска» позволяет сразу оценить повседневные операции на соответствие закону, избегать нарушений и блокировки счета.

Сервис доступен в интернет-банке «Райффайзен бизнес онлайн». Для оценки риска используются уведомления и цветовые сигналы. Если операция несет повышенный риск, клиент увидит красный сигнал.

«Чтобы избегать нарушений, бизнесу достаточно работать прозрачно – это максимум операций онлайн и открытая коммуникация с банком при возникновении вопросов. Но в работе нужно учитывать множество факторов, например, репутацию контрагентов. Ручная проверка требует много времени и может оказаться недостаточно эффективной. Навигатор риска оценивает эти факторы автоматически – это простой способ избежать проблем и сэкономить на рутинных процессах», – отметил Артем Воронецкий, руководитель направления развития цифровых сервисов в мобильном приложении для бизнеса Райффайзенбанка.