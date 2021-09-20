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Axis выпускает тепловизионные камеры с аналитикой на основе искусственного интеллекта

Axis Communications, шведская компания, которая занимается производством и продажей сетевых камер и систем видеонаблюдения, объявляет о выпуске двух новых тепловизионных камер Axis Q1951-E и Axis Q1952-E. Они позволяют охранять периметр и обнаруживать объекты на большом расстоянии, круглосуточно передавая тепловые видеопотоки. Тепловизионные камеры могут работать в условиях непогоды и плохого освещения, поэтому подходят для видеонаблюдения в морских портах, аэропортах, логистических центрах, нефтехимических предприятиях и объектах большой площади, освещение которых затрудено. Тепловые палитры камеры позволяют точнее трактовать запись.

В камерах установлены аналитические приложения Axis Motion Guard, Axis Fence Guard и Axis Loitering Guard, которые помогают отслеживать движение и несанкционированное проникновение, а также «праздношатающихся» людей. Приложение Axis Perimeter Defender, приобретаемое дополнительно, определяет и классифицирует людей и транспортные средства благодаря функциям на основе искусственного интеллекта. Это обеспечивает более надежную защиту и отсутствие ложных тревог. Кроме того, в обе модели можно добавлять специализированные сторонние аналитические приложения или аудиоаналитику.

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Камеры защищены от взлома: встроенные функции кибербезопасности помогают предотвратить несанкционированный доступ к системе. Так, например, модуль Axis Edge Vault обеспечивает безопасное хранение всех криптографических ключей и сертификатов и защищает идентификатор устройства Axis.

Дарья Лебедева

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