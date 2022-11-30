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VK запустила центр тестирования технологий для продвижения бизнеса

VK запустила центр бета-тестирования технологий для продвижения бизнеса. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Алгоритмы «VK рекламы» уже помогают бизнесу в среднем на 30% эффективнее продвигать приложения, сайты и интернет-магазины, отмечают в компании. VK откроет доступ к закрытым бета-тестам новых инструментов платформы и других продуктов для роста бизнеса в интернете. Любой пользователь сможет среди первых попробовать сервисы, над которыми работает команда, и повлиять на их развитие.

В центре уже можно подать заявку на тестирование новых инструментов для продвижения сообществ и промопостов в соцсетях. Модели подбора объявлений «VK рекламы» анализируют десятки признаков, чтобы приносить максимально высокий результат. Система покажет рекламу тем, кто перейдет в сообщество, подпишется на него, оставит комментарий или лайк к посту.

На продвижение сообществ приходится 70% рекламных кампаний в соцсетях. Новый инструмент уже протестировали более 5 тыс. бизнесов. Как показывают результаты, с его помощью сообщества привлекают подписчиков в среднем на 72% дешевле.

Чаще всего в соцсетях для продвижения используют промопосты. Их популярность за последний год выросла на 44%. С помощью промопостов можно продвигать разный контент, рассказывать о себе, своем творчестве или бизнесе. Новый инструмент уже помогает повысить вовлеченность аудитории: в среднем пользователи оставляют в два раза больше лайков и комментариев, которые обходятся бизнесу на 70% дешевле.

В ближайшее время в центре тестирования технологий появятся новые инструменты. Например, авторы и бизнес смогут отдельно продвигать видеоролики, прямые трансляции и мини-приложения. Для музыкантов и артистов команда «VK рекламы» разрабатывает специальные модели и инструменты, которые помогут продвигать треки и привлекать новых слушателей.

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