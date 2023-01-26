Ежемесячная активная аудитория VK Play составила 11 млн пользователей

С ноября 2022 г. количество зарегистрированных аккаунтов на российской игровой площадке VK Play выросло до 12 млн. При этом ежемесячная активная аудитория проекта за последние 30 дней 2022 г. составила более 11 млн пользователей.

«Когда мы запускали VK Play в 2022 г., мы хотели создать платформу, которая станет единой точкой входа для всех интересующихся играми, киберспортом и современной индустрией развлечений. Платформа предлагает все, что может заинтересовать геймеров, от стриминговых сервисов и облачного гейминга, до свежих новостей и различных анонсов. В первый год мы многого добились, и в 2023 г. планируем развивать успех, предлагая то, что действительно нужно пользователям», — сказал Василий Магурян, CEO VK Play.

С момента выхода VK Play Live из бета-тестирования в конце ноября 2022 г. к ней присоединилось более 12 тыс. стримеров. На площадке уже прошло более 80 тыс. стримов длительностью более 60 минут. На VK Play Live уже стримили такие звезды, как Maddison, AlinaRinRin, Olyashaa и Куплинов.

На VK Play Cloud доступно более 400 игр в каталоге, а также режим «виртуального компьютера», который позволяет запускать игры на максимальных настройках даже на слабом оборудовании. На серверах VK Play Cloud доступно более 3000 игровых слотов. Ежемесячно геймеры играют 1,5 млн часов на облачной платформе.

За 2022 г. на VK Play прошло 1100 турниров по популярным киберспортивным дисциплинам, в которых приняло участие более 200 тыс. человек. Было проведено два турнира серии VK Play Cup с призовым фондом в $500 тыс.. Также VK Play стала техническим партнером фиджитал-проекта «Игры будущего». С сентября по декабрь 2022 г. на VK Play прошло семь турниров в разных фиджитал-дисциплинах, в них приняли участие 38 команд.

***

VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и др. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры.