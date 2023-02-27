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Qiwi запустила программу по поиску уязвимостей на платформе Tumar.One

Финтех-компания Qiwi объявила о запуске публичной программы Bug Bounty. В ней могут принять участие любые независимые исследователи и получить денежное вознаграждение. Выплаты производятся за продемонстрированные атаки на найденные уязвимости в основных сервисах компании — на доменах qiwi.com, qiwi.ru, contact-sys.com и их поддоменах, а также в мобильных приложениях Qiwi. За найденные уязвимости можно заработать вплоть до $5 тыс.

«Мы обеспечиваем безопасность для миллионов наших клиентов с помощью широкого набора практик и инструментов. Bug bounty программы давно являются частью этой политики, и каждый год мы стараемся совершенствовать подходы и расширять возможности для тех, кто способен сделать наши сервисы еще надежнее. Мы рады присоединиться к платформе tumar.one и приглашаем всех багхантеров принять участие в нашей публичной программе», — сказала Екатерина Пухарева, руководитель департамента информационной безопасности Qiwi.

С подробными правилами участия можно ознакомиться в описании программы, предварительно пройдя регистрацию на платформе.

Tumar.One — это платформа, на которой компании могут открывать программы для независимых исследователей по выявлению уязвимостей в информационных системах и ресурсах за вознаграждение.

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