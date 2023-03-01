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«Вконтакте» представила совместное использование сервисов в чатах: VK Mini Apps открывает новые формы интерактивного взаимодействия с собеседниками

«Вконтакте» представляет новые возможности для более эффективной коммуникации: сервисы открытой платформы VK Mini Apps теперь доступны для совместного использования в «VK мессенджере». Об этом сообщил CTO «Вконтакте», вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь. Пользователи смогут не только общаться в чатах, но и участвовать в соревнованиях, играть, совместно выбирать активности и товары.

Открытая платформа VK Mini Apps планирует интегрировать разные сервисы сторонних разработчиков, чтобы расширять функциональные возможности чатов, предоставляя уникальный пользовательский опыт. Такая интеграция поможет разнообразить общение и сделает привычные сценарии взаимодействия более удобными.

Собеседники смогут взаимодействовать между собой в чате с помощью игровых и других интерактивных механик: например, родители — отмечать общие покупки в совместном списке, парикмахер-стилист — предлагать клиенту свободные слоты для быстрой записи на услугу, а компания друзей — объединяться, чтобы нарисовать общую открытку для именинника. Подобные сервисы от разработчиков могут быть доступны в чатах после проверки командой «Вконтакте» — для этого авторам нужно подать заявку на включение своего продукта в каталог через службу поддержки.

Новые возможности в «VK мессенджере» можно попробовать уже сейчас — во время переписки в мобильном приложении «Вконтакте» и веб-версии соцсети. На первом этапе «Вконтакте» запустила в чатах развлекательные мини-приложения: например, можно решить спор с помощью сервиса «Камень, ножницы, бумага». Достаточно нажать в чате на иконку скрепки и выбрать «Сервисы». После этого пользователь увидит список доступных сервисов и сможет отправить в чат нужный в виде интерактивного виджета. При открытии виджета собеседник попадёт в игру, созданную именно для участников переписки.

Александр Тоболь, CTO «Вконтакте»: «Самые популярные сервисы на платформе VK Mini Apps — те, которые используют социальные механики. Добавляя их в чаты, мы объединяем преимущества наших ключевых продуктов — и даём пользователям уникальные возможности для взаимодействия друг с другом. “VK мессенджер” и VK Mini Apps успешно помогают десяткам миллионов людей общаться, знакомиться, решать рабочие и учебные вопросы, заниматься повседневными делами. С помощью открытой платформы мы привлекаем сторонних разработчиков к созданию кросс-платформенных продуктов, которые могут пригодиться каждому пользователю. У нас уже больше 63 тысяч мини-приложений — как для максимально широкой аудитории, так и для решения локальных вопросов. Теперь мы открываем ещё одну возможность создавать востребованные сервисы — для совместного использования в чатах. Разработчик может предложить свой уникальный продукт, которым будут пользоваться миллионы людей, но каждый из них будет чувствовать себя особенным».

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