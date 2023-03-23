В каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» увеличен список предметов для утилизации

В каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru стали доступны новые предметы для утилизации. Теперь горожане могут оставить заявку на вывоз старого пианино, деревянной двери и макулатуры до 300 кг – бумажных и картонных изделий, например, тетрадей, блокнотов, журналов. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«За полтора года работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» москвичи с его помощью избавились от более 30 тыс. предметов. При этом, по просьбе жителей столицы, его каталог постепенно дополняется новыми объектами. Так, в конце прошлого года в сервисе стал доступен вывоз мебели и электроники. Теперь жители могут воспользоваться новыми возможностями и утилизировать в том числе макулатуру», - отметили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Чаще всего жители направляют заявки на вывоз стиральных машин. Их утилизировали 9595 раз. Холодильников чуть меньше — 9574 раза. Замыкают тройку лидеров газовые плиты — их отправили в переработку 3637 раз. Среди предметов мебели чаще всего горожане просят вывезти диваны: с конца 2022 года их утилизировали 250 раз.

«В настоящее время более 900 тонн утилизированных металлических предметов поступило на перерабатывающие предприятия. На заводах установлено специальное оборудование, которое рубит металл большими ножами, разбивает магнитами на фракции. Затем сырье уходит на производственные предприятия. Во время переработки пластик отделяют от металлов – медь, алюминий и драгметаллы. Они используются в производстве новых деталей электроники, таких как провода и платы. Переработанные пластики применяются для дальнейшего производства новых предметов, например, трубы, ящики, поддоны, хозяйственный инвентарь, спортивные товары и многое другое», — сказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие сервиса «Вывоз ненужных вещей».

С полным списком вещей, которые сейчас доступны для вывоза, можно ознакомиться на странице сервиса. Услуга по вывозу некоторых представленных в каталоге вещей платная.

Сервисом могут воспользоваться жители Москвы, включая Зеленоград и ТиНАО. Заявку может оформить совершеннолетний зарегистрированный пользователь портала mos.ru, достаточно иметь стандартную учетную запись.

При подаче заявки можно оставить комментарий, например заранее сообщить о том, что в доме не работает лифт или попросить не звонить в дверь. Кроме того, ее можно отменить онлайн, без обращения в службу поддержки.

Специалисты выезжают по заявкам ежедневно с 09:00 до 21:00. Они самостоятельно вынесут из дома и погрузят в машину технику, крупногабаритные предметы или мебель и доставят на предприятие по переработке. В среднем процесс вывоза ненужных предметов занимает менее получаса.

Сервис по вывозу ненужных вещей — совместный проект столичных Департамента информационных технологий, Департамента жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления».

С помощью сервиса горожане могут избавиться от бытовой и оргтехники, электроники, мягкой и корпусной мебели, металлических предметов и транспортных средств. Услуги по вывозу выполняют проверенные специализированные организации.