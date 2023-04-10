Metro запустила мобильное приложение для бизнеса M|SHOP

Мобильное приложение является продолжением специального сервиса для профессиональных клиентов M|SHOP. Теперь бизнес-клиенты могут заказывать товары без привязки к рабочему месту с мобильных устройств, получая все документы за несколько минут. Об этом CNews сообщили представители Metro.

M|SHOP - сервис онлайн-заказа и доставки товаров для профессиональных клиентов из сфер ресторанно-гостиничного бизнеса, мелкой розничной торговли, офисов и других предприятий. Сервис M|SHOP предлагает к заказу около 5000 наиболее востребованных артикулов, которые отвечают потребностям профессионального клиента по уникальным ценам. Каждому клиенту доступны оптимальные персонифицированные условия покупки, индивидуальные предложения, востребованные именно для его бизнеса, специальные условия доставки.

Мобильное приложение особенно удобно для представителей малой розницы – когда заказ можно сделать прямо из торгового зала, и для ресторанного бизнеса – если какие-то продукты закончились, их можно заказать, не покидая кухни ресторана. Также этот инструмент оценят офисные административные специалисты, которые делают заказ продукции для компании и оперируют малыми объемами. Доставка осуществляется по будням и в выходные на следующий день после заказа.

Мобильное приложение M|SHOP уже доступно для скачивания на платформах iOS и Android. Приложение допускает использование сразу для нескольких юридических лиц. Пользователь может легко переключаться между ними и получать полный пакет для бухгалтерской отчетности, в том числе сертификаты продукции. Также доступна работа через ГИС «Меркурий», ЕГАИС, «Честный знак» и ЭДО.

«Компания Metro в России обслуживает более 600 тыс. профессиональных клиентов – ресторанный и гостиничный бизнес, независимая розница, офисы, различные организации. – сказал Денис Марфутин, директор по электронной коммерции Metro. – Для них доступны несколько каналов: личный сбор товара в торговом центре, линия поддержки через кол центр, персональные менеджеры, а также онлайн системы заказов с выделенными профессиональным ассортиментом. Теперь система онлайн заказа получила мобильное приложение, которое способно поддерживать работу сразу для нескольких юрлиц клиента и сопровождать документооборот».

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Metro – транснациональный оператор оптовой торговли. Компания предлагает ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров и специализируется на удовлетворении потребностей сегмента HoReCa и независимых торговых организаций. Примерно 17 млн клиентов Metro по всему миру могут делать покупки в полноформатных торговых центрах, а

также заказывать товары онлайн с получением в магазине или с доставкой. Компания представлена в 30 странах с общим количеством сотрудников свыше 95 тыс. сотрудников по всему миру. Объем продаж Metro за 2021/2022 финансовый год составил

приблизительно 29,8 млрд евро.