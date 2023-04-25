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МТС ускорила интернет в Липецке

МТС сообщила об увеличении скорости мобильного интернета LTE в Липецке. МТС установила новое оборудование в районе проспекта Победы, к которому прилегает сквер имени 65-летия Победы, 20, 21 и 25 микрорайоны.

В результате средняя скорость передачи данных у липчан выросла на 25%. Скорость LTE увеличилась также внутри жилых домов, в торговых центрах и магазинах, включая ЖК «Карамель» и ЖК «Флагман».

«Проспект Победы – это одна из главных артерий города, здесь плотная жилая застройка, высокий автомобильный трафик. При этом с каждым годом число гаджетов у пользователей растет, это влияет на рост мобильного трафика, нагрузка на сеть возрастает. Поэтому мы продолжаем стройку, чтобы липчане могли комфортно пользоваться многочисленными возможностями нашей экосистемы», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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