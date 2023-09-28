CorpSoft24: российский рынок IaaS покажет рост на 45-50% к концу 2023 года

Аналитики CorpSoft24 прогнозируют к концу 2023 г. увеличение облачного рынка в сегменте IaaS в России на 45-50%, что сопоставимо с показателями 2022 г. Такая динамика обусловлена продолжающимися трендами на импортозамещение и перенос информационных систем и сервисов из on-premise в облака. При этом усилится консолидация рынка, а крупнейшие игроки продемонстрируют более высокие результаты роста выручки. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

По данным CorpSoft24, в 2022 г. российский рынок IaaS сохранил темп роста 45-50%. Это связано с двумя взаимосвязанными тенденциями: востребованностью процессов импортозамещения, когда заказчикам необходимо оперативно найти альтернативу тому или иному софтверному решению, и дальнейшей миграцией информационных систем компаний из внутреннего периметра в облачную среду.

«Облачное направление нашей компании, в котором подавляющую долю имеет именно IaaS (Облако по 152-ФЗ, аренда виртуальных ресурсов), выросло в 2022 г. на 60%. Мы смогли воспользоваться открывшимися возможностями, грамотно отреагировали на запросы клиентов. Однако нужно заметить, что рынок в целом развивается неравномерно. Основное увеличение выручки крупнейшим облачным провайдерам дают государственные проекты, как, например, «Гособлако», а также расширение потребления ресурсов непосредственно самими поставщиками облачных сервисов, как «Яндекс», Cloud (бывший Sbercloud), VK Cloud, «Ростелеком». У лидеров рынка, таким образом, показатели роста могут превышать 100%, а у остальных игроков – быть несколько ниже среднего», – сказал Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24.

По его словам, очевидно, что основным драйвером рынка на сегодняшний день являются именно облачные сервисы, предоставляемые по модели IaaS. Для многих заказчиков они стали эффективным инструментом оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру в условиях, когда стоимость оборудования резко подскочила, а процедура его закупки усложнилась. В свою очередь, от сервиса по модели SaaS заказчику легче отказаться, если речь идет о сокращении расходов. Что касается сегмента PaaS, – в России он находится на начальной стадии развития, имеет огромный потенциал, но оценивать его динамику пока преждевременно. Также большую перспективу имеют решения на базе гибридных облаков, контейнеризации и бессерверных облаков.

По результатам 2023 г. аналитики CorpSoft24 ожидают рост рынка IaaS, сопоставимый с прошлогодними показателями. Однако делать уверенные прогнозы мешает неопределенность: на востребованность облачных сервисов могут повлиять дальнейший тренд на импортозамещение, ужесточение санкций и другие факторы.

«К сентябрю 2023 г. мы уже наблюдаем рост облачного бизнеса CorpSoft24 на 35%, а к концу года ориентируемся на показатель около 50-55%. Предполагаем, что в сегменте IaaS будет происходить как дальнейшая консолидация рынка за счет M&A сделок и ухода слабых игроков, так и появление новых перспективных участников. Очень ждем появления российской системы виртуализации с мультитенантной архитектурой, а также российских платформенных решений, которые могли бы составить конкуренцию Amazon Web Services и Microsoft Azure», – отметил Денис Афанасьев.

Процессы миграции инфраструктуры российских заказчиков с зарубежных облаков, которые активно осуществлялись в 2022-2023 гг., к 2024 г. в основном завершатся и уже в меньшей степени станут влиять на выручку облачных операторов. Вероятно, поиск новых источников дохода заставит некоторых игроков кардинально изменить ценовую политику, от чего в текущее время большинство из них воздерживается.

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Компания CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги облачной инфраструктуры, внедрение и сопровождение продуктов «1С», услуги по информационной безопасности в одном окне. С 2009 г. компания предоставляет облачные услуги по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис), клиентами предоставляемых сервисов являются более 300 компаний крупного и среднего бизнеса. С 2014 г. компания развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы «1С». В числе заказчиков российские и международные компании, а также государственные организации. С 2019 г. CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и управления эффективностью сотрудников и компаний с использованием биометрической идентификации и искусственного интеллекта.