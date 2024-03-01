CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

МДЦ «Артек» запустил новую цифровую платформу для обучения детей

Международный детский центр «Артек» обновил свою единую цифровую платформу, добавив модуль «Цифровая образовательная среда». Это современная информационная система, которая позволяет организовать качественное и интересное обучение для детей и подростков, посещающих лагерь. Об этом CNews сообщили представители ООО «НПЦ "БизнесАвтоматика"».

Платформа разработана на базе российского программного обеспечения Visary, которое соответствует всем требованиям безопасности и использует возможности искусственного интеллекта и технологий Bid Data.

Платформа ориентирована на различные категории пользователей: образовательных партнеров, педагогов, вожатых, учеников. Система позволяет решать задачи на уровне образовательных кружков, студий и профильных отрядов, учить в группе или индивидуально, очно или дистанционно.

Платформа уже введена в эксплуатацию международным детским центром. На данный момент в системе внесено более 36 обучающих программ, по которым проходят обучение 16,6 тыс. учеников, из которых 14,7 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

ФСБ начала проверять банк Qiwi

Дмитрий Власов, «Кортис»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца

В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем

Как оператору облачной АТС выделиться в высококонкурентной среде

У россиян выманивают образцы голосов, чтобы потом отобрать деньги у них самих, их друзей и родственников

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще