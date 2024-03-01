МДЦ «Артек» запустил новую цифровую платформу для обучения детей

Международный детский центр «Артек» обновил свою единую цифровую платформу, добавив модуль «Цифровая образовательная среда». Это современная информационная система, которая позволяет организовать качественное и интересное обучение для детей и подростков, посещающих лагерь. Об этом CNews сообщили представители ООО «НПЦ "БизнесАвтоматика"».

Платформа разработана на базе российского программного обеспечения Visary, которое соответствует всем требованиям безопасности и использует возможности искусственного интеллекта и технологий Bid Data.

Платформа ориентирована на различные категории пользователей: образовательных партнеров, педагогов, вожатых, учеников. Система позволяет решать задачи на уровне образовательных кружков, студий и профильных отрядов, учить в группе или индивидуально, очно или дистанционно.

Платформа уже введена в эксплуатацию международным детским центром. На данный момент в системе внесено более 36 обучающих программ, по которым проходят обучение 16,6 тыс. учеников, из которых 14,7 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.