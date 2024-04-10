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Жители Подмосковья теперь сами могут выбирать оператора связи

В России изменилась система выбора провайдеров. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Собственники жилья в многоквартирных домах получили возможность самостоятельно выбирать поставщика интернета. Это важный шаг, поскольку жители смогут подобрать наиболее удобного оператора связи для себя, а интернет-монополия, когда в доме присутствует только один провайдер, уйдет в прошлое. Добавлю, что в нашем регионе уже по итогам 2023 года жители 83% многоквартирных домов могли выбирать между несколькими интернет-провайдерами», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Ранее доступ в многоквартирный дом был только у тех провайдеров, которые получили одобрение не менее двух третей собственников, поэтому зачастую небольшие интернет-компании не могли предоставлять свои услуги. Теперь провайдеру достаточно только одного договора с владельцем квартиры или нанимателем, чтобы установить свое оборудование. При этом в случае, если большинство – две трети жильцов – захочет убрать оборудование, то его нужно будет демонтировать.

Кроме того, в законе предусмотрена ответственность операторов за сохранность общедомового имущества, утверждены правила монтажа сетей связи.

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