«Авито» и «Альянс по защите детей в цифровой среде» подписали соглашение о сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «Альянсом по защите детей в цифровой среде» и «Авито». Компания вступила в «Альянс по защите детей в цифровой среде» и поддержит его проекты, в том числе, образовательный марафон «Безопасная цифра», а также интегрируется в иммерсивный спектакль о безопасности в интернете. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили председатель «Альянса по защите детей в цифровой среде» Елизавета Белякова и управляющий партнер «Авито» Иван Гуз.

«Авито» присоединился к Альянсу в качестве ассоциированного члена, объединившись с другими ведущими технологическими компаниями России в целях создания безопасного интернет-пространства для детей, в котором они смогут общаться, дружить, учиться, развиваться, открывать для себя новые возможности и развлечения. В рамках партнерства «Авито» реализует комплекс мероприятий и инициатив, направленных на обеспечение защиты детей в киберпространстве.

«Мы рады, что у Альянса по защите детей в цифровой среде появился новый ассоциированный член – одна из крупнейших в России ИТ-компаний и онлайн-платформ Авито. На ПМЭФ мы уже наметили приоритетные направления работы на 2024 год. С появлением новых партнеров Альянс сможет реализовать еще больше социально значимых проектов и образовательных инициатив, направленных на повышение цифровой грамотности и создание безопасной онлайн-среды для детей», – сказала Елизавета Белякова, председатель «Альянса по защите детей в цифровой среде».

«Авито» сосредоточится на трех направлениях работы: проведение комплексных исследований актуальных цифровых угроз, организация образовательных мероприятий в онлайн и офлайн-форматах, в том числе в регионах России, а также реализация креативных проектов для подростков и молодежи, посвященных теме кибербезопасности.

«Я сам – отец, и знаю, насколько важно для родителей понимать, что их дети находятся в безопасности как в оффлайне, так и в цифровой среде. Мир очень быстро меняется – если еще не так давно интернет был доступен только с десктопа под контролем старших, то теперь даже ученики младших классов имеют собственные смартфоны. Правила цифровой гигиены должны прививаться с самого раннего возраста, как умение безопасно переходить дорогу или чистить зубы. Авито использует почти каждая российская семья, и мы уже не первый год обучаем интернет-пользователей правилам безопасных сделок. Мы убеждены в том, что Авито и Альянс могут усилить экспертизу друг друга и вместе реализовать немало полезных проектов», – прокомментировал управляющий партнер «Авито» Иван Гуз.

Кроме того, «Авито» присоединилась к хартии «Цифровая этика детства» Альянса, которая является первым в мире документом «мягкого права» с рекомендациями по обеспечению безопасной для детей среды. Альянс создал хартию, отражающую рекомендации для всех участников: родителей, педагогов, государства и бизнеса. В основе документа — этические принципы: уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, инклюзивный подход. Сегодня хартия объединяет более 12 тыс. участников в России и других странах.