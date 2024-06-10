«Букмейт» запустил виртуального рассказчика

«Букмейт», книжный сервис «Яндекс Плюса», представил функцию, позволяющую в режиме реального времени слушать книги, у которых нет предзаписанных аудиоверсий. На данный момент она доступна для 13 тыс. книг. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Виртуальный рассказчик создан специально для чтения книг вслух. Он разработан на базе комплекса речевых технологий Яндекса, которые используются в виртуальном ассистенте «Алиса», переводе в «Яндекс Браузере» и других продуктах «Яндекса», с привлечением профессиональных дикторов.

Воспроизведение текста максимально приближено к естественной речи, поэтому читателю будет комфортно слушать произведения на протяжении долгого времени. Чтобы добиться плавности речи, нейросеть обучают на длинных текстах, в которых много повествований и описаний. В процессе обучения команда исправляет неправильные ударения и другие неточности, допущенные при обработке текстов искусственным интеллектом. Нейросеть продолжает обучаться, поэтому качество чтения вслух будет постоянно улучшаться.

«Запрос на аудиокниги постоянно растет, а у большинства произведений нет аудиоверсий. Наша цель – сделать так, чтобы формат не был барьером на пути к книгам. Мы уже синхронизировали текстовые и аудиокниги, добавили возможность бесшовно переключаться между «Букмейтом», «Яндекс Музыкой» и умными устройствами с «Алисой». Теперь мы запускаем функцию, которая позволит слушать еще больше книг. Это также сделает книги доступнее для слабовидящих и незрячих людей», – сказал руководитель сервиса Виталий Григораш.

Уже 80% пользователей «Букмейта» хоть раз выбирали именно аудиоформат для знакомства с литературой, а больше 20% уже открыли для себя преимущество совмещения форматов. Это особенно удобно для тех, кто хочет эффективнее тратить время – слушать в дороге, параллельно с домашними делами, на прогулке или в спортзале.

Издателям виртуальный рассказчик позволит сделать свои книги ещё доступнее для читателей, а также на основе данных о спросе принимать решение, озвучивать ли книгу.

«Я надеюсь, что технология будет широко востребована и позволит читателям превращаться в слушателей и обратно, давая им возможность больше времени проводить с книгами», – Денис Петров, заместитель генерального директора Alpina Digital, издательская группа «Альпина».

«На основе данных о спросе на онлайн-аудио издателю проще принять решение, озвучивать ли произведение в студии», – Глеб Кузнецов, руководитель отдела электронного контента, издательство «Питер».

«Мы уверены, что технология «Букмейта» позволит существенно расширить аудиторию издательства и сделает наши книги ещё доступнее для читателей», – Стас Кин, шеф-редактор Kongress W Press

На старте пользователям доступен мужской голос, со временем также появится женский. В их создании принимали участие известные дикторы и актеры озвучки – Георгий Кармрян и Наталья Грачева.

«Участвуя в проекте, я получил уникальную возможность внести вклад в передовые технологии и стать частью инновационного процесса, который, возможно, изменит способы взаимодействия людей с технологиями», – Георгий Кармрян, актер дубляжа.

«Я давно мечтала поучаствовать в экспериментах с нейросетями. Для меня это фантастическое будущее, которое стало реальностью настоящего. В появлении такой технологии я вижу огромную пользу: например, получится озвучить материал, который не был озвучен по разным причинам, люди будут привыкать слушать правильную речь с хорошей дикцией. У меня нет страха, что технологии заменят профессиональных дикторов и актеров. Скорее, они дадут всем нам еще больше возможностей для развития», – Наталья Грачева, профессиональная актриса и диктор.

Виртуальный рассказчик будет работать для книг из каталога «Букмейта», которые не были представлены в аудиоформате ранее и были одобрены правообладателями для чтения вслух. Озвучка происходит в режиме реального времени.

Чтобы запустить чтение вслух, пользователю необходимо активировать кнопку с рассказчиком в электронной версии произведения. Функция появится в приложении на Android и iOS для подписчиков «Яндекс Плюса» с опцией «Букмейт».