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Пользователи «МТС Ads» смогут открыть дополнительный евровый рекламный кабинет для продвижения

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что ее рекламная вертикаль «МТС Ads» дала возможность пользователям «Маркетолог Pro» открыть дополнительный, евровый рекламный кабинет для продвижения в Telegram Ads и привязала стоимость рекламы к курсу евро ЦБ России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Евровое ценообразование полностью повторяет тарифы Telegram. Также «МТС Ads» снизила минимальную стоимость подключения к рекламному кабинету Telegram Ads до 500 евро и убрала наценку за использование в Telegram Ads таргетингов «Big Data МТС» и собственных данных рекламодателей.

Ставка аукциона при настройке продвижения в кабинете будет рассчитываться в евро, а оплата счетов будет происходить в рублях в привязке к курсу евро ЦБ РФ. Конвертация будет происходить по курсу ЦБ на день пополнения кабинета — при предоплате, или по курсу ЦБ на последний рабочий день месяца — при постоплате.

Условия оплаты для самостоятельной работы в кабинете будут рассчитаны по курсу евро ЦБ России, также будет начисляться агентская комиссия «МТС Ads» — 20%. Для прямых рекламодателей будет доступен кешбек 10% при бюджете от тысячи евро в месяц.

Привязка стоимости «Маркетолога Pro» к курсу евро по ЦБ России позволит рекламодателям гибко управлять эффективностью кампаний и быстро реагировать на новые возможности при коррекции курса, повышая эффективность рекламных кампаний и оптимизируя их стоимость в короткие сроки.

«МТС Ads» убрала дополнительную наценку за работу с данными Big Data МТС и собственными данными рекламодателя для размещения рекламы в Telegram Ads в кабинетах «Маркетолог Pro». Специальное предложение будет действовать до конца лета.

«Мы хотим сделать рынок digital-рекламы в России более демократичным и гибким, поэтому работаем над качеством и технологичностью своих продуктов и развиваем новые подходы планированию бюджетов рекламодателей. Мы помогаем клиентам получить больше данных и знаний о целевой аудитории с помощью наших инструментов. При этом в летний сезон мы убрали дополнительные наценки для работы с таргетингами на данных Big Data МТС и собственными данными клиентов, чтобы у трейдеров, агентств, прямых клиентов и реселлеров было больше возможностей для экспериментов, продвижения сезонных акций, распродаж, возвращения лояльной базы», — сказал директор по развитию бизнеса «МТС Ads» Никита Фоминов.

В апреле 2024 года МТС Ads запустила платформу нового поколения для агентств и крупного бизнеса. Trading Desk, полностью созданный трейдерами для трейдеров, дает возможность пользоваться всеми функциями рекламного кабинета Telegram, а также открывает возможности массовых операций, быстрой проверки гипотез, кастомизации digital-кампаний и расширенной аналитики в Telegram Ads.

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