МТС обеспечит цифровой комфорт гостей фестиваля «Крылья Сахалина»

МТС совместно с Минцифры Сахалинской области развернула цифровую инфраструктуру для участников фестиваля «Крылья Сахалина», который пройдет с 19 по 21 июля 2024 г. на аэродроме «Пушистый». На территории аэродрома установлено сразу две новых базовых станции - стационарная и передвижная. Теперь более 50 тыс. гостей и участников мероприятия смогут с комфортом вести трансляции в социальных сетях, делиться фотографиями и видео, а также пользоваться цифровыми сервисами экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2024 г. фестиваль «Крылья Сахалина» пройдет уже в десятый раз. В рамках фестиваля пройдет турнир по панкратиону. В нем примут участие 20 спортсменов из разных городов России, а также Египта и Белоруссии.

Новое телеком-оборудование позволит значительно повысить цифровой комфорт участников и гостей фестиваля – удвоить скорости мобильного интернета и расширить емкость сети. Также это поможет разгрузить имеющуюся сеть на время проведения массовых мероприятий, когда из-за наплыва абонентов нагрузка кратно увеличивается.

«Юбилейный фестиваль «Крылья Сахалина» – уникальное событие не только дальневосточного, но и всероссийского масштаба. Чтобы организовать мероприятие такого уровня, необходимо в том числе создать надежную цифровую инфраструктуру. Поэтому в преддверии фестиваля, мы совместно с Министерством цифрового развития Сахалинской области установили стационарную базовую станцию в районе аэродрома «Пушистный». А чтобы точечно усилить сигнал в самых загруженных локациях фестиваля, МТС дополнительно развернула передвижную конструкцию. Отмечу, что это уже не первый опыт плодотворного сотрудничества с Министерством цифрового развития Сахалинской области. Ранее при поддержке Минцифры и Правительства региона МТС обеспечила высокоскоростной интернет на пляже «Садовники», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

«Фестиваль «Крылья Сахалина» является важным культурным событием для нашего региона. Совместно с МТС мы обеспечили участников и гостей высококачественной цифровой инфраструктурой, что позволит всем насладиться мероприятием в полной мере. Мы продолжаем работать над улучшением цифрового комфорта для жителей и гостей Сахалинской области», — сказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.